Colocar una botella con agua en el tronco de tu árbol de naranjas o mandarinas: por qué recomiendan hacerlo

Mantener correctamente hidratado un árbol de naranjas o mandarinas es fundamental para favorecer su desarrollo, especialmente durante los períodos de crecimiento y en ciudades donde predominan las temperaturas elevadas.
Sin embargo, el exceso de agua también puede convertirse en un problema, ya que el encharcamiento favorece la aparición de hongos y puede provocar la pudrición de las raíces. Por esto, expertos en jardinería recomiendan colocar una botella de plástico en el tronco del árbol frutal.
Jardinería: para qué sirve colocar una botella con agua en el tronco del árbol de naranjas o mandarinas
Este truco de jardinería que permite proporcionar humedad de manera progresiva. La principal ventaja de esta técnica es que permite que el agua llegue lentamente a las capas inferiores del suelo. En lugar de concentrar una gran cantidad de líquido en la superficie durante un único riego, la botella libera pequeñas cantidades de manera gradual.
Este mecanismo ayuda a mantener una humedad más estable alrededor de las raíces y reduce el desperdicio provocado por la evaporación o el escurrimiento superficial. Además, resulta práctico para quienes buscan una alternativa económica para complementar el riego habitual.
Para aplicar este método en un naranjo o mandarino, se necesita una botella resistente, preferentemente de dos litros y hacer lo siguiente:
- Realizar entre seis y ocho agujeros en la base. Deben permitir que el agua salga lentamente
- Colocar agua hasta completar la capacidad de la botella
- Realizar un agujero en la tierra cerca del árbol, pero evitando que quede directamente sobre el tronco o las raíces
- Colocarla boca abajo, dejando una parte accesible para poder rellenarla cuando sea necesario
- Observar a diario el suelo para comprobar que no permanezca excesivamente mojado
Al filtrarse lentamente, el agua alcanza zonas más profundas del suelo y mantiene una hidratación progresiva en el sustrato del árbol frutal. Esto puede ayudar a que el sistema radicular disponga de humedad durante más tiempo, especialmente durante semanas de calor como las que afrontaremos en los próximos meses.