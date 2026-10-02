Colocar una botella con agua en el tronco de tu árbol de naranjas o mandarinas: por qué recomiendan hacerlo

Sin embargo, el exceso de agua también puede convertirse en un problema, ya que el encharcamiento favorece la aparición de hongos y puede provocar la pudrición de las raíces. Por esto, expertos en jardinería recomiendan colocar una botella de plástico en el tronco del árbol frutal.

Jardinería: para qué sirve colocar una botella con agua en el tronco del árbol de naranjas o mandarinas

Este truco de jardinería que permite proporcionar humedad de manera progresiva. La principal ventaja de esta técnica es que permite que el agua llegue lentamente a las capas inferiores del suelo. En lugar de concentrar una gran cantidad de líquido en la superficie durante un único riego, la botella libera pequeñas cantidades de manera gradual.