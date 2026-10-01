"Puede traer varios problemas": el árbol que no debes tener junto a tu pileta este verano

El jacarandá es uno de los árboles más problemáticos en este sentido.

Cuando las flores caen masivamente dentro de la pileta y no se retiran de inmediato, desprenden pigmentos que tiñen el agua y el fondo del natatorio de un tono violeta difícil de erradicar, obligando a redoblar los esfuerzos de limpieza química y manual.

Otras especies desaconsejadas cerca del agua

Además del jacarandá, los expertos recomiendan evitar otras variedades de árboles muy comunes en los jardines debido al impacto de sus raíces y follaje:

Pinos: su clásica pinocha genera suciedad constante tanto en el césped como en el pavimento perimetral, además de obstruir los skimmers y filtros. Pero el riesgo mayor se encuentra bajo tierra: sus raíces agresivas buscan fuentes de humedad y pueden dañar cañerías e instalaciones.

su clásica pinocha genera suciedad constante tanto en el césped como en el pavimento perimetral, además de obstruir los skimmers y filtros. Pero el riesgo mayor se encuentra bajo tierra: sus raíces agresivas buscan fuentes de humedad y pueden dañar cañerías e instalaciones. Álamos: al tratarse de una especie típica de zonas húmedas, sus raíces se expanden de manera acelerada hacia las fuentes de agua, representando una amenaza seria para los desagües y estructuras subterráneas de la pileta.

Planificar el jardín con anticipación durante los meses previos al verano no solo garantiza un mantenimiento mucho más sencillo, sino que previene daños costosos que pueden arruinar los días de descanso.