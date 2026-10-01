"Puede traer varios problemas": el árbol que no debes tener junto a tu pileta este verano

Miles de familias mendocinas y de todo el país comienzan las tareas de puesta a punto de sus espacios al aire libre pero, más allá de la pintura, el cloro y los niveles de pH de una pileta, los expertos en jardinería advierten sobre un detalle clave que muchas veces se pasa por alto al diseñar el jardín: la elección de los árboles que la rodean.
Elegir un árbol para dar sombra y embellecer el entorno es una práctica habitual, pero no todas las especies son compatibles con el sector de la pileta. Es que existen determinados ejemplares que, aunque atractivos estéticamente, pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza.
Jacarandá, el árbol más problemático en el verano
El caso más emblemático es el del jacarandá. Si bien su característica y imponente floración de tonos violáceos cautiva a cualquiera, tenerlo plantado justo al borde del agua genera múltiples inconvenientes.
Cuando las flores caen masivamente dentro de la pileta y no se retiran de inmediato, desprenden pigmentos que tiñen el agua y el fondo del natatorio de un tono violeta difícil de erradicar, obligando a redoblar los esfuerzos de limpieza química y manual.
Otras especies desaconsejadas cerca del agua
Además del jacarandá, los expertos recomiendan evitar otras variedades de árboles muy comunes en los jardines debido al impacto de sus raíces y follaje:
- Pinos: su clásica pinocha genera suciedad constante tanto en el césped como en el pavimento perimetral, además de obstruir los skimmers y filtros. Pero el riesgo mayor se encuentra bajo tierra: sus raíces agresivas buscan fuentes de humedad y pueden dañar cañerías e instalaciones.
- Álamos: al tratarse de una especie típica de zonas húmedas, sus raíces se expanden de manera acelerada hacia las fuentes de agua, representando una amenaza seria para los desagües y estructuras subterráneas de la pileta.
Planificar el jardín con anticipación durante los meses previos al verano no solo garantiza un mantenimiento mucho más sencillo, sino que previene daños costosos que pueden arruinar los días de descanso.
En pocas palabras
- Jacarandá y pinos: árboles como el jacarandá, pinos y álamos pueden generar problemas en piscinas por sus flores, agujas y raíces.
- Suciedad y daños: la caída de flores y agujas tiñe el agua y obstruye filtros, mientras que las raíces pueden dañar cañerías y estructuras.
- Prevención en verano: elegir los árboles correctos para el jardín es clave para evitar inconvenientes y costosos daños en la piscina.