4 árboles de rápido crecimiento para disfrutar el verano con una sombra espectacular en tiempo récord

Ya llegó la temporada de la primavera y con ella llegan las primeras oleadas de calor. Por esta razón, probablemente quieras tener en casa árboles que protejan tu hogar del calor o tu auto del sol y para hacerlo, puedes plantar algunos que crezcan rápido.
Si tu casa tiene poca sombra y no quieres sufrir en el verano, te damos la solución y te damos un listado con los que puedes plantar para que den mucha sombra y no tarden tanto tiempo en crecer.
Los árboles de rápido crecimiento para conseguir una sombra increíble para el verano en poco tiempo
Los árboles siempre son una buena y barata opción para mantener la casa fresca. Además de embellecer naturalmente tu espacio y aportar frescura, son excelentes para dar sombra durante los días de calor y esperar el verano con todo listo.
Así que, si no quieres gastar dinero de más instalando telas mediasombra, lo que debes hacer es plantar árboles que no tarden demasiado tiempo en crecer. Los 4 mejores de la lista son:
Paulownia: conocida como árbol Kiri, esta es una de las especies con el crecimiento más rápido del mundo, ya que llega a 4 metros al año en condiciones óptimas. Su sombra es agradable, tiene flores violetas, tolera bien la sequía y los suelos pobres y además sus raíces no son agresivas.
Plátano de sombra: es un árbol muy vistoso en parques o avenidas porque la sombra que ofrece es abundante. Crece muy rápido, es resistente, crece aproximadamente 1,5 metros por año, es resistente a los climas variados y solo requiere de riegos moderados y podas regulares.
Álamo: es uno de los árboles de más rápido crecimiento porque alcanza hasta los dos metros por año. Son perfectos para tener en espacios o jardines grandes.
Naranjo: además de dar sombra, da frutos, ofrece una bonita vista y un delicioso aroma.
En pocas palabras
- Primavera ideal: época para plantar árboles que brindan sombra veraniega rápidamente.
- Soluciones rápidas: Paulownia, Plátano de sombra, Álamo y Naranjo son opciones de crecimiento veloz.
- Beneficios múltiples: estos árboles ofrecen frescura, embellecen espacios y reducen gastos en protecciones solares.