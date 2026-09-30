4 árboles de rápido crecimiento para disfrutar el verano con una sombra espectacular en tiempo récord

Así que, si no quieres gastar dinero de más instalando telas mediasombra, lo que debes hacer es plantar árboles que no tarden demasiado tiempo en crecer. Los 4 mejores de la lista son:

Paulownia: conocida como árbol Kiri, esta es una de las especies con el crecimiento más rápido del mundo, ya que llega a 4 metros al año en condiciones óptimas. Su sombra es agradable, tiene flores violetas, tolera bien la sequía y los suelos pobres y además sus raíces no son agresivas.

Hay opciones que puedes plantar en tu casa para que den mucha sombra y no tarden tanto tiempo en crecer.

Plátano de sombra: es un árbol muy vistoso en parques o avenidas porque la sombra que ofrece es abundante. Crece muy rápido, es resistente, crece aproximadamente 1,5 metros por año, es resistente a los climas variados y solo requiere de riegos moderados y podas regulares.

Álamo: es uno de los árboles de más rápido crecimiento porque alcanza hasta los dos metros por año. Son perfectos para tener en espacios o jardines grandes.

Naranjo: además de dar sombra, da frutos, ofrece una bonita vista y un delicioso aroma.