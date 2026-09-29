El árbol que crece más de 30 metros, atrae mariposas y genera una sombra refrescante en el jardín

Si buscás un árbol capaz de transformar por completo un espacio exterior, a continuación conocerás la mejor alternativa. Se trata de un ejemplar nativo de nuestro país, el cual puede convertirse en uno de los principales protagonistas de un jardín cuando cuenta con las condiciones adecuadas para desarrollarse. Esta especie supera los 30 metros de altura, genera una sombra refrescante y, como plus, atrae mariposas al parque.
El árbol perfecto para el verano: brinda una sombra refrescante y atrae mariposas
El timbó es una especie que se destaca por su tamaño, su rápido crecimiento y la enorme sombra que puede generar. También conocido como pacará, pertenece a una especie reconocida por su imponente porte. Una de sus características más llamativas es su copa amplia, que se extiende considerablemente hacia los costados y permite crear un sector fresco durante los meses más cálidos.
El timbó es un árbol de crecimiento rápido cuando dispone de suficiente espacio, luz solar y condiciones favorables. Con el paso de los años puede superar los 30 metros de altura, por lo que no es una especie apropiada para espacios pequeños o sectores ubicados demasiado cerca de construcciones.
Su follaje es liviano y permite que la luz atraviese parcialmente la copa, generando una sombra agradable sin producir una oscuridad completamente cerrada. Esta característica lo convierte en una alternativa interesante para grandes jardines, parques y terrenos amplios.
Otro de sus rasgos más reconocibles aparece en sus frutos. Tienen una forma curva y particular que recuerda a una oreja, motivo por el cual el árbol también posee una fuerte presencia ornamental.
Antes de plantarlo, es importante considerar el tamaño que alcanzará en la adultez y dejar suficiente distancia respecto de viviendas, cables, muros y otras estructuras.
Además de aportar sombra, el pacará puede convertirse en un aliado de la biodiversidad del jardín. Sus flores atraen diferentes insectos polinizadores, que encuentran en ellas recursos para alimentarse.
La presencia de estos insectos también puede favorecer la llegada de aves insectívoras, por lo que plantar un ejemplar contribuye a generar un pequeño ecosistema alrededor del árbol.
El timbó tiene, además, una relación particular con las mariposas. La especie funciona como planta hospedera de la danzarina grande, cuyo nombre científico es Riodina lycisca. Esto significa que puede formar parte del ciclo de vida de esta mariposa y ofrecer recursos importantes para su desarrollo.
En pocas palabras
- El timbó: Árbol nativo que supera los 30 metros y ofrece sombra refrescante.
- Beneficios: Atrae mariposas, sirve de planta hospedera y fomenta la biodiversidad.
- Consideraciones: Requiere espacio amplio y distancia de construcciones por su gran porte.