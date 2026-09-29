El árbol que crece más de 30 metros, atrae mariposas y genera una sombra refrescante en el jardín

Timbó o pacará.

Su follaje es liviano y permite que la luz atraviese parcialmente la copa, generando una sombra agradable sin producir una oscuridad completamente cerrada. Esta característica lo convierte en una alternativa interesante para grandes jardines, parques y terrenos amplios.

Otro de sus rasgos más reconocibles aparece en sus frutos. Tienen una forma curva y particular que recuerda a una oreja, motivo por el cual el árbol también posee una fuerte presencia ornamental.

Antes de plantarlo, es importante considerar el tamaño que alcanzará en la adultez y dejar suficiente distancia respecto de viviendas, cables, muros y otras estructuras.

Además de aportar sombra, el pacará puede convertirse en un aliado de la biodiversidad del jardín. Sus flores atraen diferentes insectos polinizadores, que encuentran en ellas recursos para alimentarse.

Este árbol genera una sombra refrescante en el jardín.

La presencia de estos insectos también puede favorecer la llegada de aves insectívoras, por lo que plantar un ejemplar contribuye a generar un pequeño ecosistema alrededor del árbol.

El timbó tiene, además, una relación particular con las mariposas. La especie funciona como planta hospedera de la danzarina grande, cuyo nombre científico es Riodina lycisca. Esto significa que puede formar parte del ciclo de vida de esta mariposa y ofrecer recursos importantes para su desarrollo.