Ni "pistachero" ni "árbol de pistacho": el nombre real del árbol que produce oro verde

Se trata de una especie dioica, lo que significa que existen árboles macho y árboles hembra por separado. Para obtener producción, los agricultores deben plantar ambos sexos en la misma parcela, confiando en que el viento transporte el polen de unos a otros.

Las condiciones climáticas influyen mucho en el desarrollo del árbol de pistacho.

El desarrollo del árbol exige condiciones climáticas muy específicas. Para prosperar, la Pistacia vera requiere inviernos fríos que acumulen horas de reposo y veranos extremadamente calurosos y secos. En este esquema, hay un factor determinante que puede arruinar una cosecha entera: la humedad ambiental.

Sucede que la presencia de precipitaciones estivales o suelos anegados favorece la aparición de hongos que atacan directamente a las raíces y a la cáscara del pistacho.

Un fruto que conquista la gastronomía

Una vez cosechado, el pistacho pasa de los campos a las cocinas más exigentes. Hoy en día es imposible no encontrar a este fruto seco como protagonista en platos dulces y salados, donde comensales de todas las edades sostienen los cubiertos para disfrutar de una tendencia que no parece tener techo.

Detrás de cada grano verde y crujiente que llega a la mesa hay un ciclo biológico riguroso conducido por la Pistacia vera, un árbol noble que, bajo el nombre correcto, sigue consolidándose como el cultivo estrella de la región.