La planta de flores coloridas ideal para cultivar en maceta durante octubre, según expertos en jardinería

Esta planta, además, no demanda cuidados de jardinería complejos.

Cómo cultivar impatiens en maceta durante octubre

Para comenzar con el cultivo, es importante elegir una maceta que tenga varios agujeros en la base. El drenaje cumple un papel fundamental porque permite eliminar el exceso de agua y reduce el riesgo de que las raíces permanezcan constantemente saturadas.

El sustrato debe ser fértil, liviano y capaz de conservar cierta humedad. La impatiens necesita agua de manera frecuente, pero esto no significa que el recipiente deba quedar encharcado. Una combinación equilibrada entre humedad y drenaje favorece su desarrollo durante la primavera.

Otro punto importante es la ubicación. A diferencia de otras plantas de flor que necesitan varias horas de sol directo, la impatiens crece bien en lugares luminosos donde no reciba una exposición solar demasiado intensa.

Esta planta es ideal para cultivar en octubre.

Por ese motivo, puede ubicarse en:

Balcones luminosos y protegidos

Patios con luz indirecta o filtrada

Galerías donde reciba claridad durante buena parte del día

Rincones del hogar protegidos del sol fuerte

Cuidados de la impatiens durante octubre

El riego es uno de los principales cuidados durante octubre. A medida que aumentan las temperaturas, la planta necesita mantener una humedad regular en el sustrato. Sin embargo, es importante comprobar que la superficie tenga un buen drenaje antes de volver a regar.

La poda de mantenimiento también ayuda a conservar una apariencia saludable. Quitar las flores marchitas permite mantener la planta prolija y favorece la aparición de nuevos botones florales. Finalmente, durante este mes se puede incorporar periódicamente un fertilizante para ejemplares con flores.