La planta de flores coloridas ideal para cultivar en maceta durante octubre, según expertos en jardinería

Con la llegada de octubre y el avance de la primavera, las plantas con flores se convierten en protagonistas de patios, balcones y galerías. Existen distintos ejemplares que podemos cultivar en maceta durante este mes, pero hay uno que se destaca del resto, de acuerdo a lo que recomiendan expertos en jardinería.
Cuál es la planta perfecta para cultivar en maceta durante octubre
Entre las alternativas que se adaptan bien a los espacios reducidos se encuentra la impatiens, una planta reconocida por su abundante floración y la variedad de colores que puede aportar a cualquier rincón del hogar.
La impatiens desarrolla flores delicadas que aparecen en tonalidades como rosa, rojo, blanco, naranja y violeta. Además, su tamaño compacto permite cultivarla en macetas, jardineras y diferentes recipientes, por lo que resulta una opción práctica para quienes buscan sumar color sin disponer de un jardín amplio.
Cómo cultivar impatiens en maceta durante octubre
Para comenzar con el cultivo, es importante elegir una maceta que tenga varios agujeros en la base. El drenaje cumple un papel fundamental porque permite eliminar el exceso de agua y reduce el riesgo de que las raíces permanezcan constantemente saturadas.
El sustrato debe ser fértil, liviano y capaz de conservar cierta humedad. La impatiens necesita agua de manera frecuente, pero esto no significa que el recipiente deba quedar encharcado. Una combinación equilibrada entre humedad y drenaje favorece su desarrollo durante la primavera.
Otro punto importante es la ubicación. A diferencia de otras plantas de flor que necesitan varias horas de sol directo, la impatiens crece bien en lugares luminosos donde no reciba una exposición solar demasiado intensa.
Por ese motivo, puede ubicarse en:
- Balcones luminosos y protegidos
- Patios con luz indirecta o filtrada
- Galerías donde reciba claridad durante buena parte del día
- Rincones del hogar protegidos del sol fuerte
Cuidados de la impatiens durante octubre
El riego es uno de los principales cuidados durante octubre. A medida que aumentan las temperaturas, la planta necesita mantener una humedad regular en el sustrato. Sin embargo, es importante comprobar que la superficie tenga un buen drenaje antes de volver a regar.
La poda de mantenimiento también ayuda a conservar una apariencia saludable. Quitar las flores marchitas permite mantener la planta prolija y favorece la aparición de nuevos botones florales. Finalmente, durante este mes se puede incorporar periódicamente un fertilizante para ejemplares con flores.
En pocas palabras
- Impatiens: La planta de flores coloridas ideal para cultivar en maceta durante octubre.
- Cultivo y cuidados: Requiere macetas con buen drenaje, sustrato fértil y ubicación luminosa pero protegida del sol directo.
- Mantenimiento: Riego frecuente, poda de flores marchitas y fertilización periódica para promover una floración continua.