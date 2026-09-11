Ni naranjo ni limonero: este es el árbol frutal ideal para tener en maceta en el balcón

Además de producir frutos comestibles, este árbol aporta un atractivo especial al balcón. Sus hojas verdes permanecen durante buena parte del año y sus flores blancas desprenden un agradable aroma. Después de la floración aparecen los pequeños frutos de color naranja, que destacan sobre el follaje.

El árbol frutal ideal para tener en el balcón es el quinoto.

Cómo cuidar un quinoto en maceta

Para que el quinoto se desarrolle correctamente en un balcón necesita una ubicación luminosa. Lo recomendable es colocarlo donde reciba varias horas de sol directo al día, ya que la buena iluminación favorece tanto el crecimiento como la producción de frutos.

La maceta debe contar con agujeros de drenaje para evitar que el agua quede acumulada alrededor de las raíces. El sustrato tiene que ser fértil, ligero y con capacidad para evacuar el exceso de humedad. Durante los meses cálidos, el riego debe ser regular, pero siempre conviene comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar.

Este árbol frutal es perfecto para tener en el balcón.

La fertilización también ayuda a estimular la floración y la formación de frutos. Durante la etapa de crecimiento se puede utilizar un abono específico para cítricos, siguiendo las indicaciones del producto.

Otro punto importante es controlar el tamaño del recipiente. A medida que las raíces ocupan el espacio disponible, conviene trasplantar el árbol frutal a una maceta ligeramente mayor. También se pueden realizar podas suaves para conservar una forma compacta.