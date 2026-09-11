La energía se convirtió en uno de los principales desafíos para varios países de América Latina. Los apagones, los racionamientos y las dificultades de las redes eléctricas afectan tanto a los hogares como a las industrias. En este contexto, una nación de la región avanza con un ambicioso proyecto financiado por capital de china.
China construye en un país de América Latina una enorme ciudad textil con una planta solar descomunal para abastecer a Estados Unidos
El gigante asiático impulsa en América Latina una megaobra de US$400 millones que combina producción textil y energía solar para abastecer a Estados Unidos.
Este proyecto combina producción textil, generación de energía solar y exportaciones hacia Estados Unidos. El proyecto se desarrolla en Honduras puntualmente en Choloma, en el departamento de Cortés, y contempla la construcción de un mega complejo industrial y energético de aproximadamente US$400 millones.
China construye una enorme ciudad industrial en Honduras: tendrá fábricas y una planta solar
La iniciativa está impulsada por el grupo textil de China Texhong International Group y la firma Danasan Energy, con sede en Hong Kong. El objetivo es crear una especie de “ciudad industrial textil” sustentable, donde la producción y la generación de energía estén integradas dentro de un mismo desarrollo. El complejo ocupará unos 4 millones de metros cuadrados y su construcción demandará varios años hasta alcanzar su capacidad total.
Uno de los componentes centrales de este proyecto será una planta solar de 300 MW, diseñada para abastecer parte de las necesidades energéticas de las instalaciones textiles. La generación de electricidad a partir del sol permitirá que la fábrica cuente con una fuente propia de energía limpia, reduzca sus costos de producción y disminuya su dependencia de una red eléctrica que enfrenta problemas de suministro.
¿Cómo esta construcción financiada de China ayudará a este país de América Latina?
Pero el proyecto no apunta únicamente al consumo interno del complejo. Los excedentes de energía podrán volcarse a la red local, con el objetivo de contribuir a estabilizar el suministro eléctrico en Choloma y en sectores de San Pedro Sula. De esta manera, la construcción energética podría tener un impacto que vaya más allá de la propia fábrica y beneficiar también a otros comercios y actividades de la zona.
La ubicación tampoco fue elegida al azar. El complejo se encuentra estratégicamente situado para conectarse con Puerto Cortés, uno de los principales puntos de salida de mercancías de Honduras. Esta cercanía permitirá facilitar el traslado de la producción y reducir los tiempos necesarios para enviar los productos hacia el mercado estadounidense.
Se trata de una de las primeras grandes inversiones de capital chino en el país desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Honduras y China en 2023. Para el Gobierno hondureño, el avance de este complejo puede convertirse además en una carta de presentación para atraer nuevos proyectos internacionales. El proyecto también incorpora el concepto de “industria verde” en Centroamérica.
En pocas palabras
- China impulsa: Mega obra de US$400 millones en Honduras combina producción textil y energía solar.
- Objetivo energético: Planta solar de 300 MW abastecerá el complejo y podría volcar excedentes a la red local.
- Exportación y diplomacia: El complejo busca facilitar el envío de producción a EE. UU. y marca una inversión importante tras el acercamiento diplomático entre Honduras y China.