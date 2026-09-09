El xian, el alma oculta de la comida china

Hongos silvestres, conocidos como patas de tigre negro, recolectados en las montañas de la provincia. de Yunnan. PARA USO DE CHINA DAILY.

Producido por Tencent Video y coproducido por DOClabs Beijing, el documental repasa la historia del cultivo de ostras, los orígenes de la salsa de ostras y la evolución de los sabores regionales, al tiempo que explora cómo la gastronomía china se extendió por todo el mundo.

A través de pescadores, chefs, científicos y familias, la serie desglosa la cultura gastronómica china a lo largo de generaciones.

El primer episodio comienza en las profundidades de las montañas de Cangshan, en Dali, provincia de Yunnan, donde una niña de 11 años acompaña a su abuelo al bosque en busca de hongos conocidos como patas de tigre negro.

Los hongos son considerados desde hace mucho tiempo un manjar de las montañas en China. Aunque los pueblos antiguos no comprendían la química detrás del umami, generaciones de experiencia les enseñaron a reconocer el valor distintivo de los hongos. La ciencia moderna de los alimentos demostró que los aminoácidos libres y los nucleótidos presentes en los hongos, que intervienen en el sabor, actúan conjuntamente durante la cocción para generar sabores intensos y complejos.

Luego, la cámara se traslada a Zhengzhou, provincia de Henan, donde un restaurante local ofrece otro ejemplo del ingenio culinario chino.

Para preparar un caldo que sea a la vez claro y sabroso, el cocinero pica finamente pechuga de pollo o carne magra de cerdo, la mezcla con agua y la incorpora al caldo hirviendo. La carne forma masas floculantes que absorben las partículas en suspensión, la espuma de la sangre, el exceso de grasa y otras impurezas.

Aceitunas encurtidas al estilo de Chaozhou (provincia de Guangdong) con abulón, un plato filmado en el documental. PARA USO DE CHINA DAILY

Conocida en la cocina china como saotang, o “barrer el caldo”, la técnica parece ser un ejercicio de sustracción, pero en última instancia permite que el sabor del caldo se manifieste con mayor nitidez.

“Las concepciones orientales y occidentales del xian son diferentes”, señala Chen Xiaoqing, productor principal del documental, durante su estreno.

A su juicio, los debates occidentales sobre la frescura suelen hacer hincapié en el estado original y la calidad inmediata de un ingrediente. La idea china del xian, en cambio, puede referirse a una forma más compleja de sabrosura que surge de la cocción, la fermentación, la concentración y el paso del tiempo.

La cocina china, explica, a menudo permite que los ingredientes se transformen, extrayendo y modificando sus sabores antes de utilizarlos en otros platos.

Detrás de esto hay una filosofía más amplia sobre la alimentación. Los cocineros chinos exploraron continuamente cómo un sabor puede realzar otro, cómo el calor y el tiempo pueden transformar los ingredientes y cómo los sabores de las montañas, los campos y los océanos pueden complementarse en una misma mesa.

Por LI YINGXUE.