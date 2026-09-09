Perales de más de 300 años aún florecen en Gansu

Esta combinación de una historia milenaria y un ecosistema vivo le valió al sitio su reconocimiento oficial como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en 2025. El reconocimiento se suma a una lista de distinciones que incluye un récord Guinness como el “primer antiguo huerto de perales del mundo”.

Visitantes recorren el Antiguo Huerto de Perales de Shichuan. YANG MINGZE / CHINA DAILY.

La historia de Shichuan comenzó hace casi cinco siglos, durante la dinastía Ming, cuando los agricultores reconocieron por primera vez el particular microclima de esta cuenca de Gansu.

“Shichuan está ubicado en una cuenca con suelos profundos y fértiles, grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche y un largo período libre de heladas”, explicó Li Xiaoli, integrante del Centro de Protección del Antiguo Huerto de Perales. “Estas condiciones naturales son ideales para el cultivo de peras”.

A lo largo de generaciones, los agricultores locales desarrollaron un sistema de cultivo adaptado a la geografía particular de la zona. En lugar de modificar el entorno, aprendieron a aprovechar los recursos hídricos del río Amarillo y el terreno de la meseta de Loess.

Plantaron perales de raíces profundas en las terrazas superiores para estabilizar las laderas, evitar la erosión del suelo y conservar el agua, mientras cultivaban otros productos en los niveles inferiores.

Para aprovechar al máximo el espacio y la luz solar en este entorno semiárido, los agricultores desarrollaron el sistema de dosel elevado. Sostenidas por estructuras de madera, las ramas de los árboles maduros se extienden a gran altura sobre el suelo, lo que mejora la circulación del aire, reduce el riesgo de enfermedades y deja espacio debajo para el ganado, las hortalizas y las hierbas medicinales.

Actualmente, el sitio alberga 9.423 perales de más de un siglo de antigüedad, incluidos más de 2.600 de más de 300 años.

Los antiguos perales se encuentran junto a las viviendas e incluso dentro de ellas, bordean los caminos de las aldeas y se extienden por los patios familiares. Durante generaciones, los habitantes vivieron entre los árboles, creando un paisaje en el que la agricultura, la ecología y la vida comunitaria están profundamente entrelazadas.

Según las autoridades locales, la temporada anual de floración de los perales atrae a más de 900.000 visitantes y genera ingresos turísticos superiores a 90 millones de yuanes (u$s 13,4 millones).

Para la FAO, esta integración de la conservación ecológica, la agricultura tradicional y los medios de vida rurales constituye una de las principales fortalezas del huerto.

“El sistema, resistente a las sequías y las inundaciones, mantiene la agrobiodiversidad, la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales, y refleja la armonía entre la tradición y la ecología”, señaló la organización.

Por MA JINGNA y HU YUMENG.