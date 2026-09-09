La cooperación arqueológica entra en una nueva etapa

Según el acuerdo, ambas partes realizarán una investigación arqueológica integral en los sitios relacionados con la civilización Caral, incluidas prospecciones y excavaciones de campo, investigaciones científicas y tecnológicas, conservación del patrimonio cultural y formación conjunta de profesionales.

La cooperación posterior también se extenderá a sitios de la civilización inca en las tierras altas de los Andes, lo que permitirá realizar investigaciones comparativas entre las antiguas civilizaciones de China y Perú.

Jia Xiaobing, director del departamento de arqueología mundial del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales de China, quien representó a China en la ceremonia de firma, señaló que esta cooperación llena el vacío existente en materia de trabajo de campo arqueológico de las instituciones chinas en Sudamérica.

La parte china obtendrá materiales arqueológicos de primera mano sobre las primeras civilizaciones americanas, lo que facilitará las investigaciones comparativas sobre las antiguas civilizaciones de la región del Pacífico y contribuirá con una perspectiva académica china al estudio mundial de los orígenes de las primeras sociedades complejas, afirmó Jia.

En los últimos años, los intercambios culturales y museísticos entre China y América Latina continuaron profundizándose. Exposiciones en curso en China, como Maíz, oro, jaguar: antiguas civilizaciones maya y andina, en el Museo de la Capital de Beijing, y En la cima del árbol del mundo: antiguas civilizaciones de América, en el Museo de Shanghai, atraeron gran atención pública.

Por WANG RU.