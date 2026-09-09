Solución compartida ante el clima extremo

Para Lin Haifang, un marinero experimentado que lleva una década viviendo en la isla, una simple alerta de la aplicación activa su rutina para enfrentar los tifones. Levanta las cuerdas donde cultiva ostras, asegura las balsas de algas y lleva su embarcación a un lugar seguro con anticipación. Incluso con el mar agitado y una señal débil, el Sistema de Navegación por Satélite BeiDou transmite las alertas directamente a su teléfono.

Ante el aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, las Naciones Unidas lanzaron en 2022 la iniciativa Alertas Tempranas para Todos, con el objetivo de reducir las brechas existentes y proteger a todas las personas del planeta. China fue el primer país en responder al llamado: en 2024 propuso un plan de acción y, en 2025, puso en marcha una solución inteligente de alerta meteorológica denominada MAZU, acrónimo en inglés de “alerta multiamenaza, cero brechas y universal”.

El sistema, implementado en siete países, combina modelos de pronóstico basados en inteligencia artificial (IA), datos de los satélites meteorológicos Fengyun, computación en la nube y observaciones terrestres para brindar servicios altamente personalizados.

El presidente chino, Xi Jinping, anunció el 17 de julio que China llevará el sistema de alerta meteorológica basado en inteligencia artificial MAZU a 30 países durante los próximos cinco años para proteger hogares en todo el mundo.

Xi hizo estas declaraciones durante la ceremonia inaugural de la Conferencia Mundial de IA y la Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la IA 2026, celebradas en Shanghai, donde llamó a realizar esfuerzos conjuntos para construir un sistema de gobernanza global de la IA justo y equitativo.

“Todos los países deben adoptar un enfoque centrado en el pueblo y desarrollar la IA para lo positivo y para el bien. Debemos asegurar que la IA sea un importante motor para la prosperidad compartida y la seguridad común”, afirmó.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien participó en la reunión, elogió la iniciativa y señaló que el sistema MAZU podría convertirse en uno de los instrumentos más importantes para hacer efectiva la cooperación internacional en la protección de las personas y los bienes.

El sistema MAZU se consolidó como un bien público mundial muy demandado. Según la Administración Meteorológica de China, más de 40 organismos meteorológicos nacionales ya utilizan los servicios de MAZU basados en la nube, mientras que versiones personalizadas del sistema se implementaron en Pakistán, Yibuti, Etiopía, Jordania, Mongolia, las Islas Salomón y Sri Lanka.

Por ZHANG YI y HU MEIDONG.