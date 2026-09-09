La economía de baja altitud en su encrucijada decisiva

La Ley de Aviación Civil de China, cuya versión revisada entró en vigor el 1 de julio de 2026, incorporó un capítulo específico sobre el desarrollo de la economía de baja altitud, lo que proporciona una base jurídica para la expansión del sector.

El nuevo marco establece una gestión diferenciada del espacio aéreo para las zonas de baja altitud, por debajo de los 300 metros, y reemplaza algunos procedimientos de autorización caso por caso por mecanismos de registro más ágiles para los vuelos que cumplan con los requisitos.

Se espera que este cambio normativo ayude a que la industria pase de las pruebas aisladas a nivel regional a un modelo de desarrollo más estandarizado.

Junto con la evolución del marco regulatorio, China logró avances significativos en la comercialización de los eVTOL tripulados, aunque la mayoría de sus aplicaciones aún se encuentran en una etapa inicial de demostración.

El EH216-S de Ehang, un vehículo aéreo autónomo para el transporte de pasajeros, se convirtió en el primer modelo de eVTOL del mundo en obtener de las autoridades de aviación civil chinas la certificación de tipo, la certificación como operador aéreo y la certificación de producción.

La aeronave comenzó las pruebas comerciales en Hefei, provincia de Anhui, en agosto, lo que permite al público reservar vuelos y realizar viajes dentro de las zonas de demostración designadas.

Este hito representó uno de los primeros intentos a nivel mundial de llevar aeronaves autónomas para pasajeros hacia la operación comercial.

No obstante, estos servicios todavía están limitados a determinados parques y rutas turísticas, en lugar de constituir una solución generalizada de movilidad aérea urbana para los desplazamientos cotidianos.

Otro ejemplo es Aridge, anteriormente conocida como Xpeng Aeroht, que pone de relieve un desafío diferente para la industria: sólidas capacidades de fabricación, pero condiciones de comercialización aún incompletas.

En agosto, la planta de fabricación de autos voladores de Aridge, ubicada en Guangzhou, provincia de Guangdong, produjo su conjunto número 1.000 de unidades de propulsión eléctrica de alto voltaje de 800 voltios, lo que demuestra la creciente capacidad de China para fabricar componentes clave de eVTOL a gran escala.

El vehículo volador “Land Aircraft Carrier” de la empresa atrajo más de 7.000 pedidos anticipados y manifestaciones de intención de compra de consumidores particulares, organismos gubernamentales y empresas, además de mercados extranjeros.

La aeronave todavía no obtuvo el certificado correspondiente necesario para realizar operaciones comerciales tripuladas de manera formal, y las entregas masivas previstas continúan dependiendo de la finalización de las evaluaciones de aeronavegabilidad.

Según CCID Consulting, se espera que el tamaño del mercado de la economía de baja altitud de China supere 1 billón de yuanes (u$s 148.400 millones) en 2026, y que alcance los 3,5 billones de yuanes para 2035.

Sin embargo, los actores del sector advierten que la industria aún se encuentra en una etapa inicial de desarrollo. En comparación con los servicios de eVTOL para pasajeros, se espera que las aplicaciones agrícolas, logísticas e industriales alcancen la comercialización antes.

Por LI FUSHENG.