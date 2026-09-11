Esquí: Japón y China, las grandes novedades del Ikon Pass para el 2026-27

Uno de sus principales atractivos es el esquí entre árboles. Alrededor del 60% de sus recorridos no están pisados y el complejo cuenta con 12 sectores oficiales de tree skiing, una característica que lo convierte en una opción muy interesante para quienes prefieren dejar de lado las pistas preparadas y buscar líneas dentro del bosque.

Para quienes tienen el Ikon Pass, Madarao ofrecerá siete días de acceso durante la temporada 2026-27. Los titulares del Ikon Base Pass tendrán cinco días y no tendrán fechas de bloqueo.

Dos nuevos destinos para descubrir en China

China también tendrá dos nuevas incorporaciones dentro de la red. Beidahu Ski Resort, en la provincia de Jilin y cerca de las montañas Changbai, se destaca por su nieve seca y por las condiciones relativamente calmas que suele tener durante el invierno. El centro puede alcanzar una temporada de alrededor de 160 días, uno de los períodos más extensos entre los destinos incorporados.

El terreno está pensado para diferentes niveles: hay sectores para esquiadores con experiencia, pero también áreas amplias y accesibles para quienes todavía están progresando.

El segundo destino es Lake Songhua Resort, ubicado a unos 14 kilómetros del centro de Jilin. Su cercanía con la ciudad permite combinar fácilmente una escapada urbana con días de montaña, mientras que el centro ofrece nieve polvo, paisajes invernales y opciones para distintos niveles.

Lake Songhua además acumula un reconocimiento importante en el mercado chino: fue elegido como Mejor Centro de Esquí de China durante nueve años consecutivos.

Al igual que en Madarao, los titulares del Ikon Pass tendrán siete días de acceso, mientras que quienes tengan el Ikon Base Pass dispondrán de cinco días sin fechas de bloqueo. Ninguno de los tres nuevos destinos asiáticos estará incluido en el Ikon Session Pass.

También hay novedades en Estados Unidos

La expansión para 2026-27 no se queda en Asia. Ikon Pass también incorporará dos nuevos destinos a su programa Bonus Mountains: Caberfae Peaks, en Michigan, y Snowy Range Ski Area, en Wyoming.

Caberfae Peaks está ubicado dentro del Manistee National Forest y cuenta con diferentes tipos de terreno y una historia de casi 90 años. La propuesta combina el perfil clásico de los centros del norte de Michigan con sectores para distintos niveles.

Snowy Range Ski Area, dentro del Medicine Bow National Forest, cuenta con 30 pistas y 302 metros de desnivel, con terreno para esquiadores de diferentes niveles.

Los titulares de Ikon Pass tendrán dos días de acceso sin cargo en cada uno de estos dos centros, aunque, a diferencia de las nuevas incorporaciones asiáticas, en este caso se aplican fechas de bloqueo. Con estas novedades, el programa Bonus Mountains pasa a contar con 11 destinos, todos ubicados en Norteamérica.

La temporada 2026-27 vuelve a mostrar así la intención de Ikon Pass de ampliar las posibilidades para sus usuarios y sumar destinos menos tradicionales al mapa. Desde los bosques de nieve polvo de Nagano hasta las montañas de Jilin, Asia gana cada vez más protagonismo dentro de una red que ya alcanza 80 destinos en todo el mundo.