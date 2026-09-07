Buena noticia para los fanáticos del esquí: La Hoya seguirá abierto hasta octubre

La combinación hace que la nieve pueda mantenerse más estable y con poca humedad, una característica especialmente buscada por quienes disfrutan del esquí y el snowboard.

¿Por qué elegir La Hoya para esquiar este octubre?

Otro de los atractivos de La Hoya aparece en sus dimensiones. Es un centro más compacto que los grandes complejos de la cordillera, algo que permite familiarizarse rápidamente con la montaña y pasar más tiempo esquiando.

La circulación por los medios de elevación también es uno de sus puntos fuertes: después de cada descenso, los tiempos de espera pueden ser menores y es posible volver rápidamente a las pistas.

Para quienes están aprendiendo, además, el tamaño del centro y la facilidad para ubicarse dentro de la montaña lo convierten en una alternativa especialmente amigable para principiantes e intermedios.

El centro cuenta también con alquiler de equipos, gastronomía y una escuela oficial de esquí y snowboard con 44 instructores certificados. El pase diario cuesta $100.000 y se puede comprar de manera online.

El Patagónico: un evento clave para el esquí

La extensión de la temporada llega después de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del invierno para el centro: el regreso del Campeonato Internacional Infantil Patagónico después de 15 años.

Entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, La Hoya vuelve a ser sede del Campeonato Internacional Infantil Patagónico (CIP-FIS), una competencia que reúne a alrededor de 260 jóvenes esquiadores, 55 entrenadores y 23 instituciones deportivas.

Participan clubes de Argentina y Chile, además de invitados internacionales de España y Guatemala. En total, el programa contempla 15 carreras de esquí alpino y nórdico.

El campeonato tiene una larga historia en la región. Nació en 1968 y con el tiempo se transformó en uno de los principales encuentros para las jóvenes promesas del esquí argentino y chileno. La Hoya ya había sido sede en siete oportunidades y ahora, después de la pausa de 15 años, volvió a recibirlo.