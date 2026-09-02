Esquí: Batea Mahuida extiende la temporada hasta fines de septiembre

¿Esquí y Snowboard para todos?

Para los entusiastas, la oferta sigue completa con pistas de esquí y snowboard, medios de elevación y la Escuela de Esquí y Snowboard con instructores locales. También se mantiene habilitado el sector de trineos, una alternativa para quienes buscan disfrutar la nieve sin experiencia previa.

Batea Mahuida se distingue por permitir planes familiares diversos. Mientras unos esquían, otros pueden deslizarse en trineo, jugar en la nieve, explorar el entorno o simplemente admirar el paisaje.

Los espacios gastronómicos con platos regionales y el alquiler de indumentaria y equipos permanecen abiertos. Durante septiembre, aplican tarifas de temporada media y baja, beneficiosas para quienes aprovechan el final del invierno.

El pase de día completo tiene un costo de $50.000 y el de medio día (a partir de las 13) $42.000. El sector de trineos cuesta $5.000 por persona. Existen tarifas diferenciales para residentes de Villa Pehuenia-Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala.

La extensión de la temporada es una excelente noticia para Villa Pehuenia y Moquehue, destinos cuyo movimiento turístico invernal depende en gran medida de la nieve. Mantener Batea Mahuida abierto en septiembre significa más actividad para alojamientos, gastronomía y comercios locales.

¿Hasta cuándo dura el invierno en la cordillera?

Batea Mahuida se une a otros centros neuquinos que extienden su temporada gracias a las nevadas. Cerro Bayo también operará hasta fines de septiembre, mientras que Caviahue-Copahue prevé actividad hasta octubre.

Aunque el calendario anuncia la cercanía de la primavera, la montaña parece resistirse. Con casi dos metros de nieve en la cumbre, Batea Mahuida aún ofrece una prolongada experiencia invernal.