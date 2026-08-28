La Hoya se prepara para una semana a puro esquí infantil internacional

La competencia tendrá como protagonistas al esquí alpino y al esquí nórdico, con un total de 15 carreras. La acción arrancará el martes 1 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 3, mientras que el viernes 4 quedará como jornada de reserva ante posibles suspensiones por el clima o para realizar esquí libre.

El Patagónico tiene, además, una historia que excede largamente esta edición. Nació en 1968 bajo el nombre de Campeonato Regional Infantil Patagónico (CRIP) y se convirtió con los años en uno de los principales encuentros para las jóvenes promesas del esquí de Argentina y Chile. En 2000 incorporó el formato internacional avalado por la Federación Internacional de Esquí (FIS).

La Hoya fue parte de esa historia en varias oportunidades. El cerro recibió el campeonato en 1975, 1979, 1983, 1992, 1998, 2004 y 2011. Ahora, después de una pausa de 15 años, vuelve a ser escenario de una competencia que ya conoce bien sus pistas.

Y si las carreras son la parte más visible, detrás hay un operativo bastante más grande. El Club Andino Esquel viene trabajando desde hace tiempo para recuperar la sede y tendrá a más de 50 integrantes involucrados junto con personal técnico en tareas de infraestructura, logística, transporte y coordinación.

La llegada de las delegaciones también se sentirá en la ciudad. Los equipos se alojarán en distintos establecimientos turísticos de Esquel, mientras que los almuerzos estarán concentrados en el refugio del Club Andino Esquel en La Hoya y las cenas se realizarán en la Sociedad Rural de Esquel.

El campeonato comenzará el lunes 31 con una jornada de esquí libre, la inauguración oficial y la entrega de kits a los atletas. Después llegará lo más esperado: tres días de carreras de alpino y fondo, premiaciones y reuniones técnicas, antes de la fiesta de cierre prevista para el viernes por la noche.

Las gestiones para recuperar el Patagónico comenzaron en 2022 y finalmente se concretaron con la nominación oficial de la FASA y la FIS. Para Esquel y La Hoya, el regreso significa recuperar una competencia que forma parte de su historia deportiva, pero también volver a poner a la montaña en el centro de una semana de encuentros, carreras y aprendizaje.