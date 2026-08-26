Caviahue aprovecha la nieve y proyecta esquiar hasta octubre

Después de una temporada pasada muy complicada por la falta de nieve, en Caviahue-Copahue permiten pensar en una temporada larga. Las abundantes precipitaciones acumuladas en la cordillera de Neuquén apuntan a mantener la actividad del centro de esquí hasta fines de septiembre, y si las condiciones lo permiten, extenderla hasta octubre.
¿Temporada récord en la cordillera neuquina?
El contraste con el año pasado es fuerte. La escasez de precipitaciones había reducido la actividad del cerro a apenas 20 días. Esta vez, en cambio, el buen colchón de nieve permitió sostener la operación y recuperar el movimiento turístico en la localidad.
La propuesta también juega con una de las características particulares del destino: la combinación de nieve y termas. A la actividad en el cerro se suman las excursiones y propuestas de invierno, mientras que Copahue aporta su oferta termal para quienes buscan completar la escapada con un plan diferente.
Beneficios del esquí en Caviahue
La idea es aprovechar la nieve acumulada y estirar la temporada todo lo posible. Llegar hasta fines de septiembre y sumar el fin de semana largo de octubre permitiría prolongar el movimiento turístico en la cordillera cuando ya comienza la primavera.
Y por ahora, el pronóstico sigue jugando a favor. Se espera el ingreso de un nuevo frente frío, con nevadas desde la tarde-noche de este miércoles y precipitaciones durante el jueves y viernes. La nueva nevada podría reforzar las condiciones de las pistas y acompañar el calendario de actividades deportivas y culturales previsto para las próximas semanas.