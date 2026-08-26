Caviahue aprovecha la nieve y proyecta esquiar hasta octubre

¿Temporada récord en la cordillera neuquina?

El contraste con el año pasado es fuerte. La escasez de precipitaciones había reducido la actividad del cerro a apenas 20 días. Esta vez, en cambio, el buen colchón de nieve permitió sostener la operación y recuperar el movimiento turístico en la localidad.

La propuesta también juega con una de las características particulares del destino: la combinación de nieve y termas. A la actividad en el cerro se suman las excursiones y propuestas de invierno, mientras que Copahue aporta su oferta termal para quienes buscan completar la escapada con un plan diferente.