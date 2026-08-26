Doble alerta en Mendoza: El Servicio Meteorológico pronostica Zonda en el llano, fuerte nevada en la cordillera y lluvias nocturnas

Las condiciones del tiempo presentarán un cambio drástico este miércoles 26 de agosto en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una doble advertencia climática para la provincia debido al ingreso de fenómenos intensos que afectarán tanto a la alta montaña como a los centros urbanos y sectores del llano.
Alertas naranja y amarilla en la provincia
El organismo oficial mantiene vigente una alerta naranja por nevada intensa en la franja cordillerana, donde se prevén acumulaciones significativas que complicarán la transitabilidad y la visibilidad en los pasos internacionales.
En paralelo, rige una alerta amarilla por viento Zonda para gran parte del llano provincial, el Gran Mendoza y zonas de precordillera. El fenómeno se sentirá principalmente en horas de la tarde con ráfagas moderadas a fuertes del sector oeste, provocando un abrupto ascenso de la temperatura y un ambiente sumamente seco.
Frente frío, viento y lluvias aisladas
Durante la madrugada y la mañana, el tiempo se presentará de parcial a mayormente nublado, con una marca térmica matinal de 11°C y vientos leves de entre 7 y 12 km/h.
Hacia la tarde se registrará el momento de mayor impacto del Zon
da, con un pico de temperatura máxima estimada en 24°C y ráfagas que alcanzarán velocidades de entre 51 y 59 km/h desde el oeste.
Hacia el final de la jornada, el ingreso de un frente frío desde el sector sur traerá un marcado cambio en las condiciones: el termómetro descenderá a los 19°C y se espera la ocurrencia de lluvias aisladas en distintos puntos de Mendoza, con probabilidades de precipitación y caída de lluvia de entre el 10% y el 40%, acompañadas por vientos regulares del sur.
En pocas palabras
- Doble alerta climática: Mendoza pronostica viento Zonda en el llano y fuerte nevada en la cordillera.
- Fenómenos intensos: Rige alerta naranja por nevadas y amarilla por Zonda con ráfagas fuertes.
- Cambio de tiempo: Se esperan lluvias aisladas y descenso de temperatura por la noche.