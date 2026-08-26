Doble alerta en Mendoza: El Servicio Meteorológico pronostica Zonda en el llano, fuerte nevada en la cordillera y lluvias nocturnas

Frente frío, viento y lluvias aisladas

Durante la madrugada y la mañana, el tiempo se presentará de parcial a mayormente nublado, con una marca térmica matinal de 11°C y vientos leves de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde se registrará el momento de mayor impacto del Zon

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

da, con un pico de temperatura máxima estimada en 24°C y ráfagas que alcanzarán velocidades de entre 51 y 59 km/h desde el oeste.

Hacia el final de la jornada, el ingreso de un frente frío desde el sector sur traerá un marcado cambio en las condiciones: el termómetro descenderá a los 19°C y se espera la ocurrencia de lluvias aisladas en distintos puntos de Mendoza, con probabilidades de precipitación y caída de lluvia de entre el 10% y el 40%, acompañadas por vientos regulares del sur.