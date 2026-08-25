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Acuerdo agrícola

El Gobierno flexibilizó los requisitos del Fondo Compensador tras el reclamo del Sur mendocino

Mendoza firmó un acuerdo con intendentes y cámaras de San Rafael y Alvear. Todos podrán solicitar la adhesión al seguro de cobertura climática

Federico Zalazar
Por Federico Zalazar [email protected]
Todos los productores agrícolas de San Rafael y Alvear podrán solicitar la cobertura del Fondo Compensador

Todos los productores agrícolas de San Rafael y Alvear podrán solicitar la cobertura del Fondo Compensador

El Gobierno de Mendoza dio marcha atrás con las restricciones automáticas para acceder al Fondo Compensador Agrícola y alcanzó un nuevo acuerdo con los representantes del sector productivo del sur provincial. A partir de la firma de un acta de compromiso entre el Ministerio de Producción, intendentes y cámaras empresarias de San Rafael y General Alvear, se determinó que todos los productores podrán solicitar la adhesión a esta herramienta de cobertura climática, desactivando así el fuerte conflicto que se había generado en la región.

El Ministerio de Producción habilitó el pedido de adhesión a la cobertura climática para todos los productores de San Rafael y General Alvear.

El Ministerio de Producción habilitó el pedido de adhesión a la cobertura climática para todos los productores de San Rafael y General Alvear.

A pesar de esta apertura, el nuevo esquema de trabajo establece un estricto mecanismo de fiscalización para cuidar los recursos públicos. La intención oficial es asegurar que la ayuda llegue exclusivamente a quienes mantienen sus explotaciones en actividad.

El beneficio estará destinado a los productores que mantengan sus explotaciones agrícolas en pleno funcionamiento.

El beneficio estará destinado a los productores que mantengan sus explotaciones agrícolas en pleno funcionamiento.

Auditorías a fincas con recurrencia

Aquellos agricultores que registren antecedentes de recurrencia, es decir, que hayan cobrado indemnizaciones en tres o más oportunidades durante las últimas cinco temporadas, no quedarán excluidos de forma directa del sistema. En su lugar, sus propiedades serán derivadas a una instancia de auditoría especial para verificar la "productividad efectiva" de los establecimientos.

Las propiedades con historial de indemnizaciones por tormentas u otros fenómenos climáticos ingresarán a una instancia de revisión.

Las propiedades con historial de indemnizaciones por tormentas u otros fenómenos climáticos ingresarán a una instancia de revisión.

Durante estas inspecciones en terreno, el Estado comprobará minuciosamente que las fincas cuenten con aptitud de tierra, acceso asegurado al riego, capital de trabajo y los insumos básicos para llevar adelante el cultivo. En caso de que se determine fundadamente que el emprendimiento está abandonado o no reúne las condiciones productivas reales, se procederá a la exclusión del beneficio.

Los peritos verificarán en terreno que los predios cuenten con el agua de riego e insumos necesarios para seguir operando.

Los peritos verificarán en terreno que los predios cuenten con el agua de riego e insumos necesarios para seguir operando.

Controles para evitar predios abandonados

Tanto las autoridades provinciales como los representantes del sector privado celebraron esta instancia de diálogo. Coincidieron en que la medida permitirá garantizar que la asistencia económica estatal llegue verdaderamente a los productores que mantienen sus fincas operativas y cuidando el patrimonio agrícola provincial.

En pocas palabras

  • Fondo Compensador: el Gobierno flexibilizó requisitos de acceso tras reclamos.
  • Auditoría Especial: productores con historial serán fiscalizados en su productividad.
  • Diálogo Provincial: acuerdo busca asegurar ayuda a fincas operativas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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