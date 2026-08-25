El Gobierno flexibilizó los requisitos del Fondo Compensador tras el reclamo del Sur mendocino

El Ministerio de Producción habilitó el pedido de adhesión a la cobertura climática para todos los productores de San Rafael y General Alvear.

A pesar de esta apertura, el nuevo esquema de trabajo establece un estricto mecanismo de fiscalización para cuidar los recursos públicos. La intención oficial es asegurar que la ayuda llegue exclusivamente a quienes mantienen sus explotaciones en actividad.

El beneficio estará destinado a los productores que mantengan sus explotaciones agrícolas en pleno funcionamiento.

Auditorías a fincas con recurrencia

Aquellos agricultores que registren antecedentes de recurrencia, es decir, que hayan cobrado indemnizaciones en tres o más oportunidades durante las últimas cinco temporadas, no quedarán excluidos de forma directa del sistema. En su lugar, sus propiedades serán derivadas a una instancia de auditoría especial para verificar la "productividad efectiva" de los establecimientos.