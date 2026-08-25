El Gobierno flexibilizó los requisitos del Fondo Compensador tras el reclamo del Sur mendocino

El Gobierno de Mendoza dio marcha atrás con las restricciones automáticas para acceder al Fondo Compensador Agrícola y alcanzó un nuevo acuerdo con los representantes del sector productivo del sur provincial. A partir de la firma de un acta de compromiso entre el Ministerio de Producción, intendentes y cámaras empresarias de San Rafael y General Alvear, se determinó que todos los productores podrán solicitar la adhesión a esta herramienta de cobertura climática, desactivando así el fuerte conflicto que se había generado en la región.
A pesar de esta apertura, el nuevo esquema de trabajo establece un estricto mecanismo de fiscalización para cuidar los recursos públicos. La intención oficial es asegurar que la ayuda llegue exclusivamente a quienes mantienen sus explotaciones en actividad.
Auditorías a fincas con recurrencia
Aquellos agricultores que registren antecedentes de recurrencia, es decir, que hayan cobrado indemnizaciones en tres o más oportunidades durante las últimas cinco temporadas, no quedarán excluidos de forma directa del sistema. En su lugar, sus propiedades serán derivadas a una instancia de auditoría especial para verificar la "productividad efectiva" de los establecimientos.
Durante estas inspecciones en terreno, el Estado comprobará minuciosamente que las fincas cuenten con aptitud de tierra, acceso asegurado al riego, capital de trabajo y los insumos básicos para llevar adelante el cultivo. En caso de que se determine fundadamente que el emprendimiento está abandonado o no reúne las condiciones productivas reales, se procederá a la exclusión del beneficio.
Controles para evitar predios abandonados
Tanto las autoridades provinciales como los representantes del sector privado celebraron esta instancia de diálogo. Coincidieron en que la medida permitirá garantizar que la asistencia económica estatal llegue verdaderamente a los productores que mantienen sus fincas operativas y cuidando el patrimonio agrícola provincial.
En pocas palabras
- Fondo Compensador: el Gobierno flexibilizó requisitos de acceso tras reclamos.
- Auditoría Especial: productores con historial serán fiscalizados en su productividad.
- Diálogo Provincial: acuerdo busca asegurar ayuda a fincas operativas.