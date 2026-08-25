¿Por qué algunos autos tienen una calcomanía roja y amarilla y qué significa?

Los adhesivos de ese tipo responden a una señal o advertencia. Se pegan en los autos para alertar al resto de los conductores o peatones sobre una condición física particular, sobre la experiencia del conductor al volante o sobre una situación determinada de quien maneja.

Generalmente, forman parte de una normativa u obligación al volante que deben respetar quienes conducen y adquieren la licencia, pero ¿qué significa el damero rojo y amarillo?

El damero rojo y amarillo es una señal que no podemos ignorar.

Específicamente, este sticker se utiliza para indicar que el auto es conducido por una persona con sordera o con una discapacidad auditiva total o parcial. Se pega en la parte de atrás o el costado del auto a modo de señal para que el resto de los conductores entiendan que la persona en ese vehículo no oye bocinas, por lo que se tienen que usar las luces u otras señas visuales para avisar algo.

En estos casos hay que evitar bocinazos y recurrir a advertencias visuales si necesitas comunicarte con el conductor. Además, funciona como señal para dejar más espacio y prestar atención a los movimientos del auto.

No es una señal obligatoria en todo el país, pero algunas jurisdicciones sí la exigen. Se coloca en zonas del auto que se observen claramente.

Otras señales pegadas en los autos que tienen un significado importante

Otras señales de los autos son poco conocidas, pero importantes. Por ejemplo, si vemos que el auto de adelante tiene una letra "P" grande o tiene un cartel verde de principiante, es una señal de que las personas que manejan ese auto obtuvieron su licencia de conducir hace poco.

Existen diferentes señales que se colocan en los autos por seguridad vial.

En Argentina, la Ley Nacional de Tránsito determina que es obligatorio llevar este cartel durante los primeros meses para advertir al resto de los conductores que deben tener precaución.

Los carteles de "Bebé a bordo" no son para que ese auto tenga trato preferencial únicamente; sirven para que, en caso de un accidente grave, los rescatistas busquen al menor que podría estar en los asientos traseros o fuera del vehículo.