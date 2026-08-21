Qué pasó ahora con el "gendarme carancho" que fingió ser atropellado al tirarse sobre el capot de un auto

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Gendarme carancho: qué pasó con su caso

En mayo de 2016, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a López Torales, lo que fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín.

En la causa también fueron denunciados el entonces viceministro de Seguridad Sergio Berni, hoy legislador provincial, y el coronel Roberto Galeano, señalado por los manifestantes de haberse infiltrado antes del hecho entre quienes estaban protestando.

En 2024, la jueza elevó a juicio la causa, pero la defensa del gendarme López Torales le reclamó al Tribunal Oral Federal 5 de San Martín su sobreseimiento por prescripción.

Por su parte, el TOF rechazó el pedido y la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de la defensa, que buscó llegar a la Corte Suprema en queja para revocar la decisión, pero el planteo fue rechazado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.