De pescadores a científicos y guardianes de tiburones: la comunidad ancestral que cambió la caza por ciencia y turismo

Sustitución de artes de pesca: Se eliminó el uso de palangres de agua profunda y se incorporaron redes de malla de mayor tamaño para evitar la captura de ejemplares juveniles.

Se eliminó el uso de palangres de agua profunda y se incorporaron para evitar la captura de ejemplares juveniles. Liberación segura y toma de muestras: Los pescadores aprendieron a liberar tiburones de forma segura , registrando mediciones de longitud y tomando muestras de aletas antes de devolverlos al mar.

Los pescadores aprendieron a , registrando mediciones de longitud y tomando muestras de aletas antes de devolverlos al mar. Protección de especies en peligro: El programa ha permitido documentar ejemplares de Carcharhinus acronotus (tiburón nariz negra), una especie clasificada en peligro de extinción.

Subsistencia ancestral y el potencial del turismo sostenible

La región de La Guajira enfrenta severos desafíos de aislamiento geográfico e inseguridad alimentaria, por lo que la carne de tiburón continúa siendo una fuente proteica crucial. Los pobladores elaboran platillos tradicionales como el salpicón y extraen aceite de hígado para uso medicinal. Aunque las normativas colombianas prohíben la pesca comercial dirigida y regulan la captura incidental de 15 especies, la pesca de subsistencia sigue siendo vital para unas 50 familias de la zona.

El objetivo del Proyecto Puyuii es consolidar el turismo sostenible como una alternativa económica viable frente al comercio ilegal de aletas que aún persiste en puntos como Riohacha o Uribia. La premisa del modelo de conservación es directa: demostrar que el desarrollo del ecoturismo y el avistamiento marino genera mayores dividendos para la comunidad local con el tiburón vivo en su hábitat que con su comercialización en el mercado.