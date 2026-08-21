En Punta Gallinas, el punto más septentrional de Sudamérica, la comunidad indígena Wayuu está liderando una transformación inédita para la conservación marina en Colombia. Durante generaciones, la caza de tiburones formó parte de la dieta, medicina tradicional y economía de la región. Sin embargo, hoy los miembros de esta comunidad trabajan codo a codo con biólogos marinos para registrar, medir y proteger las poblaciones de tiburones que habitan las aguas del departamento de La Guajira.
De pescadores a científicos y guardianes de tiburones: la comunidad ancestral que cambió la caza por ciencia y turismo
En Punta Gallinas, La Guajira, una comunidad ancestral cambió centenarias tradiciones de caza por el monitoreo ambiental. En alianza con científicos del Proyecto Puyuii, transformaron la pesca de subsistencia en ciencia ciudadana y turismo sostenible.
La iniciativa es impulsada por el Proyecto Puyuii, un esfuerzo colaborativo que convierte a los antiguos cazadores en científicos ciudadanos, permitiendo recopilar datos fundamentales para preservar el ecosistema del Caribe colombiano.
De la caza con palangre a la ciencia ciudadana y la pesca sostenible
El proyecto, cofundado por el líder pesquero Wilfrido Arends y el investigador Felipe González, fomenta la aplicación de técnicas de pesca sostenible para mitigar la presión sobre especies amenazadas. Con la capacitación técnica del biólogo marino Diego Cardeñosa, de la Universidad Internacional de Florida, los pobladores implementaron cambios operativos clave:
- Sustitución de artes de pesca: Se eliminó el uso de palangres de agua profunda y se incorporaron redes de malla de mayor tamaño para evitar la captura de ejemplares juveniles.
- Liberación segura y toma de muestras: Los pescadores aprendieron a liberar tiburones de forma segura, registrando mediciones de longitud y tomando muestras de aletas antes de devolverlos al mar.
- Protección de especies en peligro: El programa ha permitido documentar ejemplares de Carcharhinus acronotus (tiburón nariz negra), una especie clasificada en peligro de extinción.
Subsistencia ancestral y el potencial del turismo sostenible
La región de La Guajira enfrenta severos desafíos de aislamiento geográfico e inseguridad alimentaria, por lo que la carne de tiburón continúa siendo una fuente proteica crucial. Los pobladores elaboran platillos tradicionales como el salpicón y extraen aceite de hígado para uso medicinal. Aunque las normativas colombianas prohíben la pesca comercial dirigida y regulan la captura incidental de 15 especies, la pesca de subsistencia sigue siendo vital para unas 50 familias de la zona.
El objetivo del Proyecto Puyuii es consolidar el turismo sostenible como una alternativa económica viable frente al comercio ilegal de aletas que aún persiste en puntos como Riohacha o Uribia. La premisa del modelo de conservación es directa: demostrar que el desarrollo del ecoturismo y el avistamiento marino genera mayores dividendos para la comunidad local con el tiburón vivo en su hábitat que con su comercialización en el mercado.
En pocas palabras
- Comunidad Wayuu: En Punta Gallinas, antiguos pescadores de tiburones ahora son científicos ciudadanos.
- Proyecto Puyuii: Colaboran con biólogos marinos para monitorear y proteger tiburones en La Guajira.
- Turismo Sostenible: Buscan alternativas económicas con ecoturismo y avistamiento marino en lugar de pesca.