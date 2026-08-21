Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio por parte del INDEC —que registró una suba del 2,1%—, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la recomposición que recibirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares durante septiembre de 2026.
Con aumento y bono confirmado, de cuánto será la jubilación mínima de ANSES en septiembre de 2026
El organismo previsional implementará en el noveno mes del año el incremento del 2,1% determinado por el IPC de julio. Con la suma del refuerzo extraordinario de $70.000, el haber mínimo bruto rozará los $500.000. El detalle de las escalas y el calendario de cobro.
La aplicación de la fórmula de movilidad automática de ANSES ajusta los haberes previsionales mes a mes de acuerdo a la inflación oficial. Junto con este reajuste porcentual, el Poder Ejecutivo ratificó la entrega del bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores recursos.
De cuánto es la jubilación mínima en septiembre 2026
Con el incremento del 2,1% aplicado sobre los haberes de agosto, el básico de la jubilación mínima pasa a $428.633,20 (sin contar la asignación extraordinaria).
Al contemplar la acreditación del bono completo de $70.000, el ingreso bruto alcanzará los $498.633. Cabe recordar que el importe neto final que percibe cada titular en mano variará en función de los descuentos de ley, como la deducción correspondiente al PAMI.
Por su parte, el haber máximo del sistema previsional quedará establecido en $2.884.296 en términos brutos.
Cuadro de haberes y alcance del bono de $70.000
El refuerzo de $70.000 se acredita de forma automática junto a la liquidación mensual a los siguientes beneficiarios:
- Titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Receptores de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o para madres de 7 hijos o más.
- Titulares de prestaciones graciables gestionadas por el organismo.
Para quienes perciban un haber básico superior a la mínima ($428.633,20), el bono se liquidará de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $498.633 en bruto.
- Jubilación Mínima: $428.591,22 más bono de $70.000: $498.591,22
- PNC para Madre de 7 hijos: $428.591,22 con bono de $70.000 llega a $498.591,22
- PUAM: $342.872,97 con bono de $70.000 se va $412.872,97
- PNC por Invalidez y Vejez: $300.013,85 y bono de $70.000 alcanza el monto de $370.013,85
- Jubilación Máxima: $2.884.013,08
Calendario de pagos de septiembre 2026: adelanto en las fechas
El cronograma de acreditaciones del noveno mes del año presenta un adelanto de dos días en comparación con el esquema de agosto, iniciando el martes 8 de septiembre:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
En pocas palabras
- Jubilación mínima: En septiembre de 2026, el haber mínimo será de $428.633,20 más un bono de $70.000, totalizando $498.633.
- Aumento confirmado: ANSES aplicará un 2,1% de incremento basado en el IPC de julio, afectando jubilaciones, pensiones y asignaciones.
- Calendario de cobro: El pago para pensiones no contributivas y haberes mínimos se adelantará, iniciando el martes 8 de septiembre.