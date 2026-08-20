La nieve en la cordillera ya superó en 80% el promedio anual tras 15 años de sequía

El dato cobra especial importancia porque todavía se esperan nuevas nevadas. Los pronósticos anticipan el ingreso de otros sistemas de inestabilidad desde el océano Pacífico durante los próximos días.

Las Cuevas, una localidad de alta montaña que pasó unos 15 días aislada por la cantidad de nieve acumulada.

Desde el lunes regresan las nevadas a la cordillera

Después de una semana con una ventana de tiempo estable, las nevadas regresarán a la alta montaña desde el lunes por la tarde. Según explicó Viale, a partir de ese momento volverá a instalarse un patrón meteorológico asociado a El Niño, con vientos del oeste que favorecerán el ingreso de sucesivos sistemas de baja presión desde el Pacífico.

El momento de mayor intensidad de nevadas está previsto para el martes y el miércoles. Aunque los últimos modelos redujeron un poco las estimaciones iniciales, se espera una acumulación cercana a los 50 centímetros de nieve en el sector del Túnel Internacional Cristo Redentor.

Las condiciones no terminarán el miércoles. Viale anticipó que la nubosidad, los fuertes vientos en altura y las nevadas intermitentes podrían mantenerse hasta el viernes o incluso el sábado.

Por eso, el meteorólogo recomendó tener especial cuidado con los viajes y la logística del corredor internacional durante la próxima semana. Incluso advirtió que el Paso Cristo Redentor podría volver a permanecer cerrado durante varios días.

Las reservas de agua se incrementarán en Mendoza

Las intensas nevadas caídas durante este invierno favorecerán las reservas de agua en Mendoza. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El panorama es especialmente favorable para Mendoza desde el punto de vista hídrico. Viale explicó que la estación de Horcones de Irrigación ya acumula unos 500 milímetros de agua equivalente, cuando el promedio histórico anual ronda los 300 ml.

Esto significa que la acumulación actual está alrededor de 80% por encima del promedio. El dato cobra mayor relevancia porque ese nivel había sido difícil de alcanzar durante los últimos 15 años de sequía.

En otras estaciones de la cordillera chilena también se registran valores superiores a los habituales, con excedentes de entre 15% y 20% respecto de sus promedios históricos. Y todavía queda temporada de nieve por delante.