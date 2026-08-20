La nieve en la cordillera ya superó en 80% el promedio anual tras 15 años de sequía

La cantidad de nieve caída durante este invierno en la Cordillera de los Andes cambió el panorama de sequía en Mendoza tras 15 años de escasez hídrica. Según el análisis del meteorólogo Maximiliano Viale para Radio Nihuil, la nieve acumulada en alta montaña ya superó el promedio histórico anual,influido por el fenómeno de El Niño.
En la estación de medición de Horcones, administrada por el Departamento General de Irrigación, ya se acumularon unos 500 ml de agua equivalente. El registro histórico de esa estación, que reúne datos de las últimas dos décadas, marca un promedio anual de 300 milímetros. Es decir, hasta ahora la acumulación está cerca de 80% por encima de lo habitual.
Del otro lado de la cordillera, en Chile, las mediciones también muestran un panorama favorable. Allí los acumulados se ubican entre 15% y 20% por encima de los valores normales.
El dato cobra especial importancia porque todavía se esperan nuevas nevadas. Los pronósticos anticipan el ingreso de otros sistemas de inestabilidad desde el océano Pacífico durante los próximos días.
Desde el lunes regresan las nevadas a la cordillera
Después de una semana con una ventana de tiempo estable, las nevadas regresarán a la alta montaña desde el lunes por la tarde. Según explicó Viale, a partir de ese momento volverá a instalarse un patrón meteorológico asociado a El Niño, con vientos del oeste que favorecerán el ingreso de sucesivos sistemas de baja presión desde el Pacífico.
El momento de mayor intensidad de nevadas está previsto para el martes y el miércoles. Aunque los últimos modelos redujeron un poco las estimaciones iniciales, se espera una acumulación cercana a los 50 centímetros de nieve en el sector del Túnel Internacional Cristo Redentor.
Las condiciones no terminarán el miércoles. Viale anticipó que la nubosidad, los fuertes vientos en altura y las nevadas intermitentes podrían mantenerse hasta el viernes o incluso el sábado.
Por eso, el meteorólogo recomendó tener especial cuidado con los viajes y la logística del corredor internacional durante la próxima semana. Incluso advirtió que el Paso Cristo Redentor podría volver a permanecer cerrado durante varios días.
Las reservas de agua se incrementarán en Mendoza
El panorama es especialmente favorable para Mendoza desde el punto de vista hídrico. Viale explicó que la estación de Horcones de Irrigación ya acumula unos 500 milímetros de agua equivalente, cuando el promedio histórico anual ronda los 300 ml.
Esto significa que la acumulación actual está alrededor de 80% por encima del promedio. El dato cobra mayor relevancia porque ese nivel había sido difícil de alcanzar durante los últimos 15 años de sequía.
En otras estaciones de la cordillera chilena también se registran valores superiores a los habituales, con excedentes de entre 15% y 20% respecto de sus promedios históricos. Y todavía queda temporada de nieve por delante.
En pocas palabras
La cantidad de nieve en la Cordillera de los Andes superó el promedio histórico en un 80%, impulsada por el fenómeno de El Niño, tras 15 años de sequía.
Se acumularon 500 ml de agua equivalente en Horcones, superando los 300 ml de promedio anual de las últimas dos décadas.
Se esperan nuevas nevadas esta semana, con pronósticos de hasta 50 cm en el sector del Túnel Internacional Cristo Redentor, lo que podría afectar el tránsito del corredor internacional.