Emitieron alerta naranja por nevadas y el Paso Cristo Redentor seguirá cerrado

La inestabilidad en los sectores elevados se extenderá hasta el miércoles inclusive. Hacia la segunda mitad de la semana aflojará el viento, aunque los registros térmicos se mantendrán muy por debajo de los cero grados.

El Paso Cristo Redentor continuará cortado por las nevadas

La Coordinación General del Paso Internacional dispuso la interrupción preventiva de la circulación. La suspensión en el túnel se hizo efectiva a las 15 del domingo. El corte para todo tipo de vehículos en la barrera de Uspallata se ejecutó a las 13.

Fuertes nevadas en la cordillera de Mendoza. Foto: gentileza Osvaldo Valle

La medida preventiva busca evitar situaciones de riesgo en la Ruta 7 y en el corredor chileno por la acumulación de nieve e hielo. Las autoridades de ambos países informaron que la habilitación del paso a Chile se reevaluará de manera continua según evolucione el temporal, supeditada a las tareas de despeje de calzada.

Desde Defensa Civil y los organismos de seguridad vial solicitaron a particulares y transportistas reprogramar itinerarios y no viajar hacia la alta montaña. El turismo interno en sectores intermedios continuará sujeto al estado de las rutas.

El tiempo y las posibles nevadas en el Gran Mendoza y el llano

En los oasis cultivados del llano se espera un comportamiento meteorológico variable. Para este lunes, la máxima alcanzará los 17°C en la capital provincial, con una mínima de 10°C y cielo parcialmente nublado.

El martes 6 se registrará un ascenso transitorio de la temperatura, con una máxima estimada en 22°C y una mínima de 9°C. Hacia la tarde y la noche la inestabilidad alcanzará al Gran Mendoza, con hasta un 40% de probabilidad de lloviznas aisladas.

Las precipitaciones de baja intensidad se mantendrán el miércoles, con valores de 20°C de máxima y 13°C de mínima. Hacia el jueves se aguarda un marcado descenso de los registros térmicos en Mendoza, con una máxima de 15°C y mínimas que caerán hasta los 7°C, marcando el ingreso de días frescos sobre el llano.