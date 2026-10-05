Emitieron alerta naranja por nevadas y el Paso Cristo Redentor seguirá cerrado

El Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico del tiempo emitió un alerta naranja por nevadas severas en la cordillera mendocina para este martes. El fenómeno meteorológico mantendrá suspendida la transitabilidad en el Paso Cristo Redentor ante la acumulación de nieve y ráfagas que superarán los 70 km/h. en alta montaña.
Alerta naranja por nevadas y temporal en alta montaña
El pronóstico anticipa un marcado empeoramiento del tiempo sobre la cordillera. Aunque este lunes rige una advertencia amarilla, la intensidad de las precipitaciones aumentará el martes, cuando el aviso ascenderá a categoría naranja para la zona cordillerana de San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Luján de Cuyo, Las Heras y Malargüe.
En la localidad de Las Cuevas se registrarán temperaturas extremas con mínimas de entre -10°C y -12°C y máximas que no superarán los -1°C. Las probabilidades de nevadas oscilarán entre el 70% y el 100% durante el martes, acompañadas por ráfagas del sector oeste y suroeste de hasta 78 km/h. La combinación provocará el fenómeno conocido como viento blanco, reduciendo drásticamente la visibilidad.
La inestabilidad en los sectores elevados se extenderá hasta el miércoles inclusive. Hacia la segunda mitad de la semana aflojará el viento, aunque los registros térmicos se mantendrán muy por debajo de los cero grados.
El Paso Cristo Redentor continuará cortado por las nevadas
La Coordinación General del Paso Internacional dispuso la interrupción preventiva de la circulación. La suspensión en el túnel se hizo efectiva a las 15 del domingo. El corte para todo tipo de vehículos en la barrera de Uspallata se ejecutó a las 13.
La medida preventiva busca evitar situaciones de riesgo en la Ruta 7 y en el corredor chileno por la acumulación de nieve e hielo. Las autoridades de ambos países informaron que la habilitación del paso a Chile se reevaluará de manera continua según evolucione el temporal, supeditada a las tareas de despeje de calzada.
Desde Defensa Civil y los organismos de seguridad vial solicitaron a particulares y transportistas reprogramar itinerarios y no viajar hacia la alta montaña. El turismo interno en sectores intermedios continuará sujeto al estado de las rutas.
El tiempo y las posibles nevadas en el Gran Mendoza y el llano
En los oasis cultivados del llano se espera un comportamiento meteorológico variable. Para este lunes, la máxima alcanzará los 17°C en la capital provincial, con una mínima de 10°C y cielo parcialmente nublado.
El martes 6 se registrará un ascenso transitorio de la temperatura, con una máxima estimada en 22°C y una mínima de 9°C. Hacia la tarde y la noche la inestabilidad alcanzará al Gran Mendoza, con hasta un 40% de probabilidad de lloviznas aisladas.
Las precipitaciones de baja intensidad se mantendrán el miércoles, con valores de 20°C de máxima y 13°C de mínima. Hacia el jueves se aguarda un marcado descenso de los registros térmicos en Mendoza, con una máxima de 15°C y mínimas que caerán hasta los 7°C, marcando el ingreso de días frescos sobre el llano.
En pocas palabras
- Alerta Naranja: rige por fuertes nevadas en la cordillera mendocina, manteniendo el Paso Cristo Redentor cerrado.
- Temperaturas Extremas: se esperan mínimas de -12°C en alta montaña, con ráfagas de hasta 78 km/h y fenómeno de viento blanco.
- Pronóstico Llanura: se prevé inestabilidad con lloviznas aisladas en Gran Mendoza y un descenso térmico hacia el fin de semana.