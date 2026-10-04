Las autoridades de frontera de Argentina y Chile dispusieron el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor a partir de la tarde de este domingo 4 de octubre. La medida responde a los informes meteorológicos que prevén temporales e inestabilidad en la alta montaña mendocina con nevadas.
Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas: hasta cuándo estará suspendido el tránsito a Chile
La Coordinación de Fronteras ordenó la interrupción preventiva desde la tarde de este domingo. Anticipan inestabilidad hasta el miércoles
Según el comunicado oficial firmado por la Coordinación de Fronteras, el corte definitivo del túnel internacional se concretará a las 15.. Sin embargo, para evitar el colapso de vehículos en la franja fronteriza, la suspensión del tránsito se hará efectiva antes: el cierre de barrera en la localidad de Uspallata se ejecutará a las 13.
Un temporal que se extenderá por varios días
El reporte emitido por la Vicejefatura de Gabinete del Interior advirtió que el frente de mal tiempo afectará la zona en las próximas horas, imposibilitando la transitabilidad segura por la Ruta Nacional 7 y la ruta chilena.
Además, según informó en sus redes Osvaldo Valle, la inestabilidad en la cordillera continuará hasta el miércoles inclusive. Por eso, la reapertura dependerá de los trabajos de limpieza que realicen las vialidades de Argentina y Chile.
Recomendaciones para los viajeros
Desde los organismos oficiales solicitaron a transportistas, turistas y particulares no emprender viaje hacia la alta montaña, replanificar sus itinerarios y monitorear el estado del tiempo a través de los canales de información oficial.
La habilitación del corredor internacional será anunciada cuando los comités técnicos de Argentina y Chile garanticen que la ruta se encuentra despejada y en condiciones seguras para circular.
En pocas palabras
- Cierre Preventivo: el Paso Cristo Redentor cerrará a las 15 del domingo por mal tiempo.
- Pronóstico: se esperan temporales e inestabilidad en alta montaña hasta el miércoles.
- Recomendaciones: se pide a los viajeros no circular por la zona hasta nuevo aviso.