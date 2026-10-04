Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas: hasta cuándo estará suspendido el tránsito a Chile

Según el comunicado oficial firmado por la Coordinación de Fronteras, el corte definitivo del túnel internacional se concretará a las 15.. Sin embargo, para evitar el colapso de vehículos en la franja fronteriza, la suspensión del tránsito se hará efectiva antes: el cierre de barrera en la localidad de Uspallata se ejecutará a las 13.

Según anticipó Osvaldo Valle en sus redes, la inestabilidad en alta montaña se mantendrá hasta el miércoles inclusive.

Un temporal que se extenderá por varios días

El reporte emitido por la Vicejefatura de Gabinete del Interior advirtió que el frente de mal tiempo afectará la zona en las próximas horas, imposibilitando la transitabilidad segura por la Ruta Nacional 7 y la ruta chilena.