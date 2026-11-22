Si el foco no se resuelve de raíz, la humedad en el armario volverá a aparecer a las pocas semanas y el daño sobre las prendas y la madera será cada vez mayor.

La humedad en el armario puede ser detectada para evitar problemas.

Paso a paso para detectar dónde nace el problema

Para abordar la limpieza de manera definitiva, los especialistas en mantenimiento del hogar recomiendan realizar un diagnóstico previo en el interior del mueble. Detectar el origen permite diferenciar si se trata de un inconveniente estructural de la vivienda o de un simple hábito cotidiano mal resuelto.