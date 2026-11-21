Trucos para secar ropa dentro de pisos pequeños.

También es recomendable dejar una separación entre cada prenda y evitar que queden superpuestas. Las camisas, los buzos y otras prendas gruesas pueden colocarse en perchas para facilitar el secado y reducir las arrugas en la ropa.

Otro truco consiste en enrollar las prendas húmedas en una toalla seca y presionar suavemente para absorber parte del agua antes de colgarlas. Este procedimiento permite reducir el tiempo que necesitan para secarse por completo.

Ventilación y humedad: cómo evitar el moho al secar ropa dentro de casa

La circulación del aire es indispensable para secar ropa en espacios pequeños. Siempre que sea posible, conviene abrir las ventanas durante algunos minutos para renovar el ambiente y generar corrientes de aire. Un ventilador también ayuda a movilizar el aire alrededor del tender y acelerar la evaporación.

Otra alternativa es utilizar un deshumidificador eléctrico, especialmente cuando la humedad ambiental es elevada. También se puede colocar el tender cerca de una fuente de calor suave, como un calefactor, pero siempre manteniendo una distancia segura y evitando el contacto directo con las prendas.

La clave para secar la ropa en espacios pequeños.

Cómo eliminar el olor a humedad de la ropa

Para evitar los malos olores, es fundamental retirar la ropa del lavarropas apenas termina el ciclo. Dejarla mojada dentro del tambor favorece la proliferación de microorganismos.

Durante el lavado, se puede utilizar media taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante para ayudar a neutralizar los olores. Si persisten, una cucharada de bicarbonato de sodio en el tambor puede complementar la limpieza.

Con estos trucos, incluso un piso pequeño puede convertirse en un espacio adecuado para secar la ropa sin acumular humedad.