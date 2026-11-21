Desde Vialidad solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal y, en la medida de lo posible, elegir vías alternativas para evitar demoras.

El Acceso Sur y el peligro de sus baches

Las tareas de bacheo llegan en un contexto de deterioro de distintos sectores del Acceso Sur, donde los pozos representan un problema para quienes circulan a diario. En algunos tramos, las irregularidades de la calzada obligan a los conductores a realizar maniobras para esquivarlas y aumentan el riesgo de daños en los neumáticos.

La situación se vuelve todavía más complicada durante los días de lluvia, cuando el agua acumulada sobre el asfalto dificulta advertir la profundidad y las dimensiones de los baches. En octubre pasado, tras las precipitaciones, al menos 14 vehículos sufrieron roturas de cubiertas en uno de los sectores más deteriorados de la traza (más al sur, frente a la refinería de Luján de Cuyo).

El operativo de este sábado apunta a reparar parte de esos problemas, aunque las tareas se concentrarán en el tramo anunciado por Vialidad.