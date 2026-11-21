La Dirección Provincial de Vialidad realizará este sábado 21 de noviembre tareas de bacheo sobre el Acceso Sur, por lo que habrá desvíos temporales en el tramo comprendido entre calle Juan José Paso y el Acceso Este. La intervención comenzará a las 9 y se extenderá durante la mañana.
Anunciaron trabajos de bacheo en el Acceso Sur para este sábado y pidieron precaución
Los arreglos serán en ambas calzadas, en el tramo que une Juan José Paso con el Acceso Este. Recomendaron buscar vías alternativas
Según informó el organismo, los trabajos arrancarán en la intersección con Juan José Paso y avanzarán por la calzada en dirección al Acceso Este hasta la zona de El Cóndor. Luego, los operarios regresarán por la mano contraria, desde el Acceso Este hacia calle Paso.
Cómo serán los desvíos en el Acceso Sur
Durante las tareas, la circulación tendrá modificaciones dentro de la traza de la autopista. Para ordenar el tránsito y brindar seguridad al personal que realizará las reparaciones, trabajarán en el lugar efectivos de la Policía de Mendoza y de las policías viales de Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Guaymallén.
Desde Vialidad solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal y, en la medida de lo posible, elegir vías alternativas para evitar demoras.
El Acceso Sur y el peligro de sus baches
Las tareas de bacheo llegan en un contexto de deterioro de distintos sectores del Acceso Sur, donde los pozos representan un problema para quienes circulan a diario. En algunos tramos, las irregularidades de la calzada obligan a los conductores a realizar maniobras para esquivarlas y aumentan el riesgo de daños en los neumáticos.
La situación se vuelve todavía más complicada durante los días de lluvia, cuando el agua acumulada sobre el asfalto dificulta advertir la profundidad y las dimensiones de los baches. En octubre pasado, tras las precipitaciones, al menos 14 vehículos sufrieron roturas de cubiertas en uno de los sectores más deteriorados de la traza (más al sur, frente a la refinería de Luján de Cuyo).
El operativo de este sábado apunta a reparar parte de esos problemas, aunque las tareas se concentrarán en el tramo anunciado por Vialidad.
En pocas palabras
- Reparación de baches: anunciaron trabajos de bacheo en el Acceso Sur este sábado 21 de noviembre.
- Desvíos temporales: habrá modificaciones en la circulación entre Juan José Paso y el Acceso Este.
- Recomendaciones: solicitaron a los conductores circular con precaución y buscar vías alternativas.