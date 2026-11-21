Con el paso de los días secos y el viento, las rejillas y canaletas acumulan hojas, tierra, plumas y pequeños residuos que forman un tapón silencioso que se puede volver muy perjudicial para la casa.

Si el agua no encuentra una salida rápida, empieza a acumularse sobre la losa, aumenta la presión sobre la membrana impermeabilizante y termina buscando camino hacia el interior de los techos y paredes.