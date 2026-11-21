Cuando el pronóstico del tiempo anuncia lluvias intensas o tormentas, casi todas las miradas apuntan al estado del tiempo, pero pocas veces se revisa uno de los puntos más vulnerables de la casa: el desagüe de la terraza.
Con el paso de los días secos y el viento, las rejillas y canaletas acumulan hojas, tierra, plumas y pequeños residuos que forman un tapón silencioso que se puede volver muy perjudicial para la casa.
Si el agua no encuentra una salida rápida, empieza a acumularse sobre la losa, aumenta la presión sobre la membrana impermeabilizante y termina buscando camino hacia el interior de los techos y paredes.
Dedicar apenas diez minutos a controlar el drenaje de la terraza de la casa antes de que caigan las primeras gotas, evita manchas de humedad, goteras y arreglos mucho más costosos.
Casa en buenas condiciones: qué revisar paso a paso antes de las lluvias
No hace falta contar con herramientas profesionales ni conocimientos de plomería para hacer una inspección rápida:
- Barrer por completo toda la superficie de la terraza, prestando especial atención a los rincones y a la zona que rodea la boca de tormenta o rejilla de desagüe. Retirar a mano (con guantes) las hojas secas, ramas, tierra compactada o cualquier objeto suelto que pueda ser arrastrado por el agua hacia el caño.
- Si el modelo lo permite, retirar la rejilla metálica o plástica para mirar el interior del embudo. Muchas veces la superficie parece limpia, pero justo debajo se forma un colchón de barro y raíces finas que frena el paso del agua.
- Una vez limpia la boca, volcar un balde grande con agua directamente sobre el desagüe y observar cómo corre. Si el agua baja rápido y hace remolino sin estancarse, el conducto está despejado. Si tarda en tragar o sube el nivel, hay una obstrucción más abajo en la cañería.
- Ante un drenaje lento, se puede usar una sopapa de goma o pasar una cinta pasacables flexible (o una manguera con buena presión de agua) para empujar y desarmar el tapón. Evitar introducir hierros rígidos o productos químicos corrosivos que puedan perforar o resecar los caños de PVC.
Terraza de la casa: otros puntos claves que conviene mirar
Mientras se revisa el desagüe de la terraza de la casa, aprovechar para dar una mirada rápida al estado general de la terraza:
- Verificar que no haya fisuras abiertas en la carpeta ni uniones despegadas en los bordes donde el piso se encuentra con la pared (las babetas).
- Si después de tirar agua se notan zonas donde queda acumulada lejos de la rejilla, tener en cuenta para el secado manual tras la tormenta o para consultar a un especialista.
- Repetir el mismo chequeo en balcones cerrados o patios de luz, donde una sola hoja grande de planta puede tapar por completo el único orificio de salida.
En pocas palabras
- Revisión de desagües: mantener limpios los desagües de la terraza previene daños mayores en la casa durante las lluvias.
- Control del flujo: verifique que el agua drene rápidamente tras arrojar un balde; de lo contrario, limpie las obstrucciones con herramientas flexibles.
- Inspección general: revise fisuras en la carpeta y uniones de la terraza para asegurar su buen estado ante las precipitaciones.