Cuando volvió a Santa Fe, se instaló en un pueblo del sur provincial, pero antes de empezar la obra de su vivienda, vivió durante cinco meses en una casa abandonada a la que bautizó "la tapera". En ese lugar puso paneles solares, armó una huerta y construyó hasta un baño con barro y ramas de acacia.

Actualmente, se encuentra construyendo su casa definitiva con sus propias manos y utilizando materiales descartados. Para armar las paredes, el techo, los pisos y las aberturas aprovecha pallets de madera, chapas y silobolsas usadas.

Pasó de una casa abandonada a un hogar propio gracias al reciclaje.

Aunque tuvo que comprar algunos elementos particulares como los pisos de madera, realiza casi todo el trabajo de construcción por sí mismo con técnicas de bioconstrucción para cuidar el medio ambiente y evitar el desperdicio de recursos.

Además, registra cada paso de la obra y comparte en sus redes sociales cómo transforma esos elementos descartados en las paredes y rincones de su nuevo hogar. De esta forma muestra como el reciclaje le permitió transformar una casa en su propio hogar.