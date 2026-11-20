El reciclaje ha estado ganando popularidad en el último tiempo y actualmente permite reciclar desechos, objetos sin uso, restaurar muebles e incluso crear un hogar. Tal como ocurrió con este joven que, reciclando pallets, chapas y silobolsas, cosntruyó la casa de sus sueños en su ciudad natal.
Fede Farrell nació en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Por 13 años vivió en México, donde trabajó como modelo y actor en comerciales. Pero un día decidió cambiar su rumbo: vendió casi todas sus pertenencias, regaló las demás y construyó su propia bicicleta de bambú para emprender el regreso a su tierra natal y construir su casa.
Pasó de pedalear 18 mil kilómetros a construir su casa propia con pallets y chapa en Santa Fe
Su viaje comenzó en marzo de 2023 y duró más de 500 días. En esa travesía recorrió cerca de 18 mil kilómetros y cruzó 13 países. Pasó por Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.
Cuando volvió a Santa Fe, se instaló en un pueblo del sur provincial, pero antes de empezar la obra de su vivienda, vivió durante cinco meses en una casa abandonada a la que bautizó "la tapera". En ese lugar puso paneles solares, armó una huerta y construyó hasta un baño con barro y ramas de acacia.
Actualmente, se encuentra construyendo su casa definitiva con sus propias manos y utilizando materiales descartados. Para armar las paredes, el techo, los pisos y las aberturas aprovecha pallets de madera, chapas y silobolsas usadas.
Aunque tuvo que comprar algunos elementos particulares como los pisos de madera, realiza casi todo el trabajo de construcción por sí mismo con técnicas de bioconstrucción para cuidar el medio ambiente y evitar el desperdicio de recursos.
Además, registra cada paso de la obra y comparte en sus redes sociales cómo transforma esos elementos descartados en las paredes y rincones de su nuevo hogar. De esta forma muestra como el reciclaje le permitió transformar una casa en su propio hogar.
En pocas palabras
- Joven santafesino: retornó a Venado Tuerto tras 13 años en México y decidió construir su casa con materiales reciclados.
- Viaje épico: recorrió 18.000 kilómetros en bicicleta, cruzando 13 países, para regresar a su tierra natal.
- Bioconstrucción: utiliza pallets, chapas y silobolsas para edificar su vivienda, registrando el proceso en redes sociales.