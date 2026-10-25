Cumplió el sueño de vivir frente al mar en una playa solitaria y construyó su casa con botellas

En una localidad costera bonaerense situada a 30 kilómetros de Necochea donde residen 35 personas, una mujer transformó miles de residuos en el hogar de sus sueños frente al mar. Elina Monferrer, es una bibliotecaria jubilada que levantó con sus propias manos una casa ecológica utilizando 14.500 botellas reutilizadas.

Elina es conocida por su hogar ecológico que levantó con sus propias manos.

El proyecto de la casa nació después de unas vacaciones familiares en el año 2011, cuando Elina quedó fascinada con el paisaje costero y buscó adquirir un terreno. Aunque inicialmente tenía apenas 900 dólares para señar el lote, reunió los 7.500 dólares totales mediante créditos bancarios familiares y la oportuna venta de una colección infantil de historietas del Pato Donald a un comprador brasileño.