El reciclaje ha estado ganando popularidad en el último tiempo y actualmente permite reciclar desechos, objetos sin uso, restaurar muebles e incluso crear un hogar. Tal como ocurrió con una mujer jubilada que reciclando botellas y ayudando al medio ambiente, hizo la casa de sus sueños frente al mar.
Cumplió el sueño de vivir frente al mar en una playa solitaria y construyó su casa con botellas
En una localidad costera bonaerense situada a 30 kilómetros de Necochea donde residen 35 personas, una mujer transformó miles de residuos en el hogar de sus sueños frente al mar. Elina Monferrer, es una bibliotecaria jubilada que levantó con sus propias manos una casa ecológica utilizando 14.500 botellas reutilizadas.
El proyecto de la casa nació después de unas vacaciones familiares en el año 2011, cuando Elina quedó fascinada con el paisaje costero y buscó adquirir un terreno. Aunque inicialmente tenía apenas 900 dólares para señar el lote, reunió los 7.500 dólares totales mediante créditos bancarios familiares y la oportuna venta de una colección infantil de historietas del Pato Donald a un comprador brasileño.
Al proyectar la construcción de su vivienda, el principal anhelo era sacar basura de las calles y poner su granito de arena en el cuidado del medio ambiente. Como la edificación en barro quedó descartada por la escasez del material en la zona, una pionera en construir hogares con materiales reutilizados la ayudó a darle forma a su sueño.
Durante casi ocho años, recolectó botellas pidiendo ayuda a sus vecinos, familiares y comerciantes, acumulando bolsas enteras. Con el acompañamiento de su tía, quien con sus 76 años rellenó miles de envases con arena compactada, la asistencia de la maestra mayor de obras y el auxilio de su amigo albañil Elina aprendió a preparar la mezcla y revocar desde cero.
Cómo es la casa y su vida frente al mar
- Las paredes poseen 37 centímetros de espesor y fueron levantadas con botellas plásticas rellenas para asegurar aislamiento térmico, incorporando envases de vidrio para brindar luminosidad y un vitral artesanal propio.
Decoró una columna con piedras, caracoles y estrellas de mar recolectados en la playa.
- El living tiene 57 metros cuadrados.
- Al mudarse hizo una despensa comunitaria donde elabora chipá para los turistas.
- Aunque su sueño se cumplió, Eliana continúa reciclando madera y residuos.
En pocas palabras
- Elina Monferrer: jubilada construyó su casa soñada frente al mar con 14.500 botellas recicladas.
- Construcción ecológica: utilizó botellas plásticas rellenas para aislamiento térmico y botellas de vidrio para luminosidad.
- Deseo cumplido: vive en una playa solitaria, recicla activamente y elabora chipá para turistas.