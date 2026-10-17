Si tenés botellas plásticas, tenés un tesoro: cómo hacer un toldo para dar sombra en tu casa o jardín

Si sos de los que acumulan botellas de plástico en casa tras una reunión con amigos, tenes un tesoro sin saberlo. Más allá de su contenido, las botellas vacías son una oportunidad para reutilizar en algo útil, ahorrar dinero y contribuir al medio amiente. Te contamos por qué deberías reciclarlas y darles una segunda vida.
El reciclaje cobra cada vez más protagonismo y no solo decorativo, sino también funcional. Por eso, las botellas de plástico que tienes en casa pueden convertirse en verdaderos tesoros para transformarlas en un toldo para tu jardín, terrada o balcón.
Si tenés botellas de plástico, tenés un tesoro: cómo hacer un toldo para dar sombra
Hacer un toldo o sombreado ecológico para el hogar, la terraza o el jardín utilizando botellas plásticas recicladas es una alternativa accesible, sostenible y creativa para protegerse del calor en verano o diás soleados.
Esta técnica de reciclaje casero permite construir una cubierta traslúcida, ligera y resistente que transforma residuos plásticos en una solución funcional para espacios exteriores, tan solo usando algunas botellas que tengas a mano.
El paso a paso para construirlo se puede hacer desde la comodiad de tu casa y necesitas juntar botellas desechables de plástico que sean del mismo tamaño para mantener la simetría y la uniformidad visual. Después recorta y prepara las botellas haciendo cortes idénticos entre sí.
Aplica la técnica del termoformado para moldear el plástico de forma uniforme, logrando tejas plásticas duraderas y resistentes a la intemperie.
Una vez hecho, uní las botellas o tiras cortadas de forma consecutiva con ganchos o grapas hasta que quede de la longitud que desees o que mejor se adapte al espacio. En este caso, el uso de una grapadora facilita un armado más rápido, firme y eficiente.
Por último, integra las tiras o botellas hasta conseguir la medida exacta requerida para dar sombra. Finalmente, fija la estructura armada sobre el soporte o marco de tu patio o jardín.
En pocas palabras
- Reciclaje Creativo: transforma botellas de plástico usadas en un toldo para generar sombra en tu hogar, ahorrando dinero.
- Proceso Sencillo: reutiliza botellas PET del mismo tamaño, cortándolas y uniéndolas con grapas para crear una cubierta funcional.
- Beneficios Múltiples: la construcción de toldos ecológicos es una alternativa accesible, sostenible y creativa para combatir el calor.