Si tenés botellas plásticas, tenés un tesoro: cómo hacer un toldo para dar sombra en tu casa o jardín

Esta técnica de reciclaje casero permite construir una cubierta traslúcida, ligera y resistente que transforma residuos plásticos en una solución funcional para espacios exteriores, tan solo usando algunas botellas que tengas a mano.

El paso a paso para construirlo se puede hacer desde la comodiad de tu casa y necesitas juntar botellas desechables de plástico que sean del mismo tamaño para mantener la simetría y la uniformidad visual. Después recorta y prepara las botellas haciendo cortes idénticos entre sí.

No gastes dinero en toldos para dar sombra, mejor crealos vos mismo/a con botellas.

Aplica la técnica del termoformado para moldear el plástico de forma uniforme, logrando tejas plásticas duraderas y resistentes a la intemperie.

Una vez hecho, uní las botellas o tiras cortadas de forma consecutiva con ganchos o grapas hasta que quede de la longitud que desees o que mejor se adapte al espacio. En este caso, el uso de una grapadora facilita un armado más rápido, firme y eficiente.

Por último, integra las tiras o botellas hasta conseguir la medida exacta requerida para dar sombra. Finalmente, fija la estructura armada sobre el soporte o marco de tu patio o jardín.