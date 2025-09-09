Si tienes botellas de vidrio sin uso en tu casa, tienes un tesoro: por qué y para qué sirven

Reciclaje: convertí las botellas de vidrio en lámparas

Las botellas pueden convertirse fácilmente en lámparas decorativas, ideales para dar un toque vintage, rústico o moderno a cualquier ambiente. Basta con colocar dentro luces LED en guirnaldas o instalar un portalámparas en el pico de la botella para transformarlas en una pieza funcional y estética.

Estas lámparas resultan perfectas para iluminar una mesa de comedor de forma original, decorar una terraza o jardín con un estilo acogedor, crear puntos de luz suaves en dormitorios o salas de estar y utilizarlas en fiestas, eventos o restaurantes como centro de mesa llamativo.

Para transformar una botella de vidrio en una lámpara decorativa, solo necesitarás:

1 botella de vidrio (preferentemente de diseño, transparente o de colores).

de vidrio (preferentemente de diseño, transparente o de colores). Guirnalda de luces LED a pilas o con enchufe (seguras y de bajo consumo).

Taladro con broca para vidrio (opcional, si deseas hacer un agujero en la base).

Portalámparas y bombilla LED (si quieres usarla como lámpara de mesa).

Cinta adhesiva o goma eva (para proteger la base de la botella).

Guantes y gafas de seguridad (si vas a perforar el vidrio).

botellas de vidrio convertidas en lamparas En este caso, si tienes botellas de vidrio sin usar puedes crear una lámpara única en pocos pasos y con pocos materiales.

El paso a paso es sencillo y muy divertido: primero retira etiquetas, restos de pegamento y asegúrate de que la botella esté completamente seca y limpia. Después tener que decidir si será una lámpara con guirnalda LED o una lámpara con portalámparas.

El tercer paso es arreglar las luces. Si usas guirnaldas LED, simplemente introdúcelas dentro de la botella. Si la guirnalda es a pilas, puedes esconder el interruptor detrás de la botella o decorarlo. En cambio, si quieres hacer una lámpara con portalámparas, tener que poner la boquilla en el pico de la botella y enrosca la bombilla LED.

Si prefieres que el cable salga por la parte inferior, utiliza un taladro con broca de vidrio y perfora con cuidado la base. Usa cinta adhesiva en la zona a perforar para evitar que el vidrio se resquebraje. Para finalizar puedes decorar la lámpara a tu gusto.

Beneficios de reutilizar botellas como lámparas