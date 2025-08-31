Crea sillones para las muñecas Barbie usando botellas de plástico y un poco de tela

Botellas de plástico (se usará la parte de abajo)

Tela (del estampado que más te guste)

Algodón o vellón

Encendedor o fósforos

Silicona líquida, pegamento para tela

Paso a paso

El primer paso será buscar una botella de plástico y lavarlas. Deberás tener en cuenta que el tamaño de la botella dependerá luego del tamaño del sillón.

Botellas recicladas Las botellas de plástico pueden convertirse en sillones para las muñecas.

Una vez que la botella esté bien seca, mide unos 6 centímetros desde la base y corta dejando una lengüeta, la cual actuará como el respaldo del sillón. Si deseas que el sillón tenga apoyabrazos, podrás dejar dos pequeñas lengüetas a los costados, los cuales luego irán doblados y pegados al cuerpo de la botella.

El siguiente paso será quemar los bordes de la botella con mucho cuidado y usando un encendedor o un fósforo. Hazlo con paciencia, ya que el fuego podría derretir demasiado el plástico.

A continuación deberás rellenar la botella con algodón o con vellón, y armar con tela los almohadones de la base y de la espalda del sillón. Si quieres añadir más detalles, puedes coser unos botones, o agregar algunos moños con cinta de bebé.

Botellas recicladas (2) Las botellas de plástico pueden convertirse en sillones para las muñecas.

Otra opción para que el sillón quede más mullido en la parte del respaldo, es agregar un trozo de goma EVA. Además, es importante que dejes volar tu imaginación al momento de decorar este sillón. Por ejemplo, si usas hilo sisal, puedes hacer de cuenta que se trata de un mueble de mimbre, o en lugar de tela puedes usar recortes de eco cuero.