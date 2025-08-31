Inicio Sociedad moto
Le robaron la moto a un repartidor pero los compañeros "cazaron" al ladrón y lo golpearon

Un grupo de repartidores persiguió, “cazó” y golpeó a un ladrón que le había robado la moto a un compañero. El video se viralizó en las redes sociales

Pablo González
Pablo González
Ladrón atrapado. Un grupo de repartidores persiguió y atrapó a un ladrón.

Un grupo de repartidores hizo justicia por mano propia, cuando se enteraron de que le habían robado la moto a uno de sus colegas, fueron en busca del ladrón, lo “cazaron” y lo golpearon.

repartidor
Ladrón. Un grupo de repartidores persiguieron a un ladrón que le había robado la mota a un colega y lo golpearon.

Un delincuente le robó la moto a un joven repartidor y sus compañeros decidieron recuperar el vehículo. Cuando se enteraron fueron en caravana a buscar al ladrón, lo atraparon y lo atacaron a golpes. El ladrón terminó suplicando para que no le peguen más.

La violenta secuencia ocurrió en la localidad balnearia de Mar del Plata. Horas antes del ataque, el ladrón había cruzado a la víctima mientras trabajaba y le había sacado la moto. Tras ello, escapó de la zona raudamente. Tras esto, los repartidores se enteraron y lo fueron a buscar.

Sin embargo, el repartidor no se quedó quieto, decidió actuar rápidamente. Alertó a sus compañeros y ellos intervinieron con celeridad. Luego de ubicar al ladrón por el GPS que tenía la moto, fueron a buscarlo en caravana.

Dieron con él al llegar al cruce de 11 de Septiembre y 228 y enseguida comenzaron a atacarlo: lo redujeron en el piso y entre varios comenzaron a golpearlo salvajemente.

“¿Ahora pedís por favor?”, le decían ante las súplicas del ladrón arrepentido, en medio de insultos de parte de los repartidores. A la par le exigían que dijera dónde estaba la moto, ya que no habían podido localizarla aún.

Atrapado. Un grupo de repartidores persiguió a un ladrón que le había robado la moto a un colega.

Todo quedó filmado con el teléfono celular de otro de los repartidores que estaba en el lugar y había ido también a recuperar la moto robada. El video se viralizó en redes.

El delincuente, posteriormente, fue entregado a la Policía de Mar del Plata, quien minutos más tarde arribó al lugar, pero hasta el momento no se informó si los trabajadores lograron recuperar la moto.

Fuente: tn.com.ar

