Le robaron la moto a un repartidor pero los compañeros "cazaron" al ladrón y lo golpearon

Un grupo de repartidores hizo justicia por mano propia, cuando se enteraron de que le habían robado la moto a uno de sus colegas, fueron en busca del ladrón, lo “cazaron” y lo golpearon.
Un grupo de repartidores hizo justicia por mano propia, cuando se enteraron de que le habían robado la moto a uno de sus colegas, fueron en busca del ladrón, lo “cazaron” y lo golpearon.
Un delincuente le robó la moto a un joven repartidor y sus compañeros decidieron recuperar el vehículo. Cuando se enteraron fueron en caravana a buscar al ladrón, lo atraparon y lo atacaron a golpes. El ladrón terminó suplicando para que no le peguen más.
La violenta secuencia ocurrió en la localidad balnearia de Mar del Plata. Horas antes del ataque, el ladrón había cruzado a la víctima mientras trabajaba y le había sacado la moto. Tras ello, escapó de la zona raudamente. Tras esto, los repartidores se enteraron y lo fueron a buscar.
Sin embargo, el repartidor no se quedó quieto, decidió actuar rápidamente. Alertó a sus compañeros y ellos intervinieron con celeridad. Luego de ubicar al ladrón por el GPS que tenía la moto, fueron a buscarlo en caravana.
Dieron con él al llegar al cruce de 11 de Septiembre y 228 y enseguida comenzaron a atacarlo: lo redujeron en el piso y entre varios comenzaron a golpearlo salvajemente.
“¿Ahora pedís por favor?”, le decían ante las súplicas del ladrón arrepentido, en medio de insultos de parte de los repartidores. A la par le exigían que dijera dónde estaba la moto, ya que no habían podido localizarla aún.
Todo quedó filmado con el teléfono celular de otro de los repartidores que estaba en el lugar y había ido también a recuperar la moto robada. El video se viralizó en redes.
El delincuente, posteriormente, fue entregado a la Policía de Mar del Plata, quien minutos más tarde arribó al lugar, pero hasta el momento no se informó si los trabajadores lograron recuperar la moto.
Fuente: tn.com.ar