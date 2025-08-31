Fue cortada la Ruta 7 de Mendoza a Uspallata y sigue el alerta por lluvias en Mendoza

Embed - Trabajos en rutas de Mendoza para despejar la nieve

Corte en la Ruta Nacional 7

Vialidad Nacional dispuso este domingo el corte total de la Ruta 7 entre Mendoza y Uspallata debido a las inclemencias del tiempo con abundantes nevadas, lluvias y bancos de niebla.

La Ruta 40 está cortada desde La Pasarela hasta Malargüe. Además, quedaron intransitables la Ruta 82 (se puede circular hasta la DINAF), 144 y la 145.

A ellas, se suman la Ruta 84, 89, 52 (desde el hotel Villavicencio hasta el balcón de Agua de la Zorra), 13 (desde el Barrio Municipal hasta el Cerro Siete Colores), 220 (El Sosneado) y 222 (Las Leñas).

Al respecto, desde Vialidad Nacional pidieron no utilizar ningún tipo de rutas mientras dure la tormenta debido a que están evacuando a los automovilistas que han quedado atrapadas en ellas.

Embed - Evacúan rutas de Mendoza por las severas tormentas

El Paso Cristo Redentor y el Pehuenche quedaron cerrados porque continúa la caída de nieve en alta montaña.

El pronóstico para este domingo y lunes

El tiempo en Mendoza anuncia para este domingo frío, con lluvias, mientras que para el inicio de la semana el pronóstico indica que mejorarán las condiciones del tiempo y subirá la temperatura.

De acuerdo a los datos aportados por Contingencias Climáticas Mendoza, este domingo se espera una jornada con cielo mayormente nublado, lluvias, y descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Mejorando en cordillera. La temperatura máxima en el Gran Mendoza llegaría a los 12º.

Mientras que este lunes, el cielo estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcialmente nublado en cordillera. La temperatura máxima llegaría a los 19º, con una mínima de 5º.