Nieve y lluvia intensa sorprendieron a Mendoza durante la tormenta

La nieve cayó con mayor intensidad al menos durante los primeros instantes en Valle del Sol, Potrerillos y luego en diversas zonas de Lujábn. Aunque en Ciudad, Guaymallén y Maipú también precipitó agua nieve.

De este modo se extendieron los efectos de la tormenta de Santa Rosa que había tenido su mayor expresión el sábado 30.