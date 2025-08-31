Nieve y lluvia intensa sorprendieron a Mendoza durante la tormenta

A la fuerte lluvia que no cesa desde el viernes, este domingo por la mañana se sumaron nevadas y agua nieve en varios departamentos de Mendoza que dejaron videos hermosos de las calles que se fueron cubriendo de un pequeño manto blanco.
A la fuerte lluvia que no cesa desde el viernes, este domingo por la mañana se sumaron nevadas y agua nieve en varios departamentos de Mendoza que dejaron videos hermosos de las calles que se fueron cubriendo de un pequeño manto blanco.
La nieve cayó con mayor intensidad al menos durante los primeros instantes en Valle del Sol, Potrerillos y luego en diversas zonas de Lujábn. Aunque en Ciudad, Guaymallén y Maipú también precipitó agua nieve.
De este modo se extendieron los efectos de la tormenta de Santa Rosa que había tenido su mayor expresión el sábado 30.
Y en otros departamentos como Ciudad, Guaymallén y Maipú ya cae agua nieve.
El Servicio Meteorológico Nacional y sus radares muestran que está nevando en el Gran Mendoza y en otros departamentos como San Carlos. El pronóstico indica que continuará la nieve por la tarde y a la noche posiblemente caigan tormentas aisladas.
Noticia en desarrollo...