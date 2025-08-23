Ya se acumularon 50 centímetros de nieve en el Paso Cristo Redentor que sigue cerrado

nieve los libertadores Así lucía este viernes el complejo aduanero Los Libertadores. Foto: gentileza Gendarmería

Las imágenes del cruce fronterizo fueron compartidas por prensa de Gendarmería pasado el mediodía del viernes.

Se recomendó transitar con precaución ya que en algunos sectores, como Puente del Inca, la visibilidad se encontraba reducida por el viento blanco.

Además se recordó la portación obligatoria de cadenas durante la temporada invernal.

Pronóstico del tiempo en la alta montaña

El pronóstico mostraba la persistencia de nevadas en la alta montaña hasta las 22 de este viernes pero finalmente se extendieron hasta este sábado. El temporal había arrancado el miércoles, cuando se decidió el cierre del corredor internacional.

Este sábado se había previsto que mejoraran las condiciones del tiempo de manera progresiva a partir de las 6 aunque se anunció que no será así. Las temperaturas superiores a los 25 grados bajo cero pueden complicar las tareas de control de hielo sobre la calzada, lo que impidió que reabriera el Paso Cristo Redentor.

punta de vacas Punta de Vacas volvió a cubrirse de blanco durante esta jornada. Foto: gentileza

A partir del domingo aparecen días de buen tiempo en la alta montaña. Varias páginas especializadas en el tema mostraban sol pleno durante una semana al menos. Obviamente con mínimas y máximas negativas. Con este pronóstico, se espera la reapertura para esa jornada.

De todas maneras, las autoridades del Sistema Cristo Redentor aconsejaron chequear la información de los pasos fronterizos antes de emprender un viaje. Para hacerlo a través de X, las direcciones son las siguientes: @UPFronterizos y @CFlosLibertador.