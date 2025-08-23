Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Temporal en alta montaña

Ya se acumularon 50 centímetros de nieve en el Paso Cristo Redentor que sigue cerrado

El temporal arrancó el miércoles. Las autoridades del corredor anunciaron que este sábado continuará inhabilitado el Paso Cristo Redentor por mal tiempo

Las máquinas de Vialidad Nacional trabajan para despejar la ruta 7 en el Paso Cristo Redentor.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El Paso Cristo Redentor permaneció cerrado este viernes por las intensas nevadas en la zona de la alta montaña. De hecho, ya se lograron acumular 50 centímetros de nieve del lado argentino, especialmente en la localidad de Las Cuevas, y 70 centímetros en el complejo aduanero Los Libertadores.

Pasadas las 20, se informó que el Paso Cristo Redentor seguirá inhabilitado este sábado de forma preventiva porque se mantienen las mismas condiciones meteorológicas. Incluso se comunicó que se esperaban temperaturas de hasta 28 grados bajo cero de mínima y 14 grados bajo cero de máxima.

La Ruta 7 se encuentra transitable con precaución desde Uspallata hasta Las Cuevas con portación obligatoria de cadenas, según se detalló cerca de las 13 de este sábado en el parte de la Dirección de Vialidad Nacional.

nieve los libertadores
Así lucía este viernes el complejo aduanero Los Libertadores.

Las imágenes del cruce fronterizo fueron compartidas por prensa de Gendarmería pasado el mediodía del viernes.

Se recomendó transitar con precaución ya que en algunos sectores, como Puente del Inca, la visibilidad se encontraba reducida por el viento blanco.

Además se recordó la portación obligatoria de cadenas durante la temporada invernal.

Pronóstico del tiempo en la alta montaña

El pronóstico mostraba la persistencia de nevadas en la alta montaña hasta las 22 de este viernes pero finalmente se extendieron hasta este sábado. El temporal había arrancado el miércoles, cuando se decidió el cierre del corredor internacional.

Este sábado se había previsto que mejoraran las condiciones del tiempo de manera progresiva a partir de las 6 aunque se anunció que no será así. Las temperaturas superiores a los 25 grados bajo cero pueden complicar las tareas de control de hielo sobre la calzada, lo que impidió que reabriera el Paso Cristo Redentor.

punta de vacas
Punta de Vacas volvió a cubrirse de blanco durante esta jornada.

A partir del domingo aparecen días de buen tiempo en la alta montaña. Varias páginas especializadas en el tema mostraban sol pleno durante una semana al menos. Obviamente con mínimas y máximas negativas. Con este pronóstico, se espera la reapertura para esa jornada.

De todas maneras, las autoridades del Sistema Cristo Redentor aconsejaron chequear la información de los pasos fronterizos antes de emprender un viaje. Para hacerlo a través de X, las direcciones son las siguientes: @UPFronterizos y @CFlosLibertador.

