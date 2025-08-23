Inicio Sociedad Desafío matemático
Desafío matemático: ¿cuánto es (1.000 x 10 ÷ 5) + (5 x 5)?

Desafío matemático para ejercitar tu cerebro. Con las ley matemática PEMDAS se llega al resultado correcto

Desafío matemático para mover las neuronas.

El desafío matemático (1.000 x 10 ÷ 5) + (5 x 5) es una buena manera de entrenar tu cerebro. Estos ejercicios se solucionan apliocando el sistema PEMDAS. Sin embargo, un error puede llevar a un resultado equívoco. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además sirven para ejercitar el cerebro.

No son demasiadas las personas que solucionan en forma rápida este desafío matemático. Incluso algunas de ellas poseen estudios superiores y hasta universitarios, pero no logran resolver el ejercicio de manera correcta.

Nada como un buen desafío matemático para ponernos a pensar.

Estos ejercicios matemáticos combinados remarcan la importancia de aplicar la jerarquía en la materia para llegar al resultado correcto en la resolución de cuentas. Tenés 10 segundos para resolverlo y poner a prueba tu cerebro.

La regla ineludible a seguir para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) y esto plantea:

  • En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
  • En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
  • En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.
  • En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no seguir este orden, el resultado que se obtiene es erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿cuánto es (1.000 x 10 ÷ 5) + (5 x 5)?.

Como resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, luego las divisiones o multiplicaciones de izquierda a derecha y después las multiplicaciones de izquierda a derecha:

a) (1.000 x 10 ÷ 5) + (5 x 5)

b) (10.000 ÷ 5) + (5 x 5)

c) (2.000) + (25)

Después hay que resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:

d) Resultado final 2025

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Lograr el resultado correcto en este tipo de desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Un desafío matemático desafía a nuestro cerebro y mejora la rapidez mental.

Resolver esta clase de desafío matemático habitualmente incrementa la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria, que mejoran notablemente.

