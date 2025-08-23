Cambio clave en la estrategia del trío acusado de descuartizar y quemar a un hombre

cesar dario rodas 2.jpg César Darío Rodas (41), la víctima del crimen y descuartizamiento.

Cambio en la defensa de los acusados del crimen

Según confirmaron fuentes judiciales, hubo un cambio importante en la estrategia defensiva de los presuntos asesinos. Hasta este jueves, todos estaban siendo representados por la defensora oficial Mirtha Olivera, pero ahora Ángel Quiros designó a otro representante legal debido a "conflicto de intereses".

Según la teoría fiscal, Ángel Quiros permaneció en el domicilio cuando se cometieron los actos de tortura con la víctima fatal. Ahora restará ver si busca inculparse del crimen y si eso podría complicar la situación procesal de los otros dos sospechosos. Hasta el momento, ninguno ha declarado en el expediente penal.

El próximo paso en la causa es esperar que se designe una nueva defensa para este hombre y así volver a programar la audiencia de prisión preventiva, la cual es clave porque le podría dar un espaldarazo a la investigación por el caso del hombre descuartizado.

crimen Guaymallén descuartizado Adriana Suárez 2 La casa en Guaymallén donde César Rodas fue descuartizado y quemado. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Torturado, asesinado y descuartizado

La acusación formal en el expediente sostiene que entre la medianoche y las 5 de la madrugada del 18 de junio pasado, César Rodas fue atacado por el trío de sospechosos en un domicilio ubicado sobre calle Adolfo Calle, en Dorrego.

El motivo del ataque sería que sospechaban que el hombre había abusado sexualmente a una de las hijas de la Adriana Suárez -pese a que las pericias posteriores descartaron lesiones compatibles con un vejamen-. Durante todas esas horas, César Rodas fue golpeado y torturado.

La reconstrucción fiscal sostiene que mientras le decían "ahora vas a sentir lo que sintió mi hija", la mujer y sus cómplices le martillaron los dedos de los pies y las manos, le introdujeron una botella de vidrio en el ano y lo golpearon con una manopla y un palo de madera. También lo obligaron a arrodillarse, leer la Biblia y pedir perdón.

Ángel Quiros se retiró del lugar cerca de las 4, mientras que los otros dos sospechosos continuaron con la agresión hasta que consumaron el crimen. Luego, descuartizaron el cadáver. Parte de los restos se lo dieron de comer a los perros de la casa, mientras que otra fue quemada en una chimenea.