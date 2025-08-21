Inicio Sociedad Desafío matemático
En menos de 10 segundos

Desafío matemático: ¿cuánto es (100 x 5 ÷ 10) + (3 x 3)?

Desafío matemático para tu cerebro. Con las ley matemática PEMDAS se llega al resultado correcto en poco tiempo

Por UNO
Desafío matemático para que las neuronas activen tu cerebro.

El desafío matemático (100 x 5 ÷ 10) + (3 x 3) es la oportunidad de entrenar tu cerebro. Estos ejercicios se solucionan apliocando el sistema PEMDAS. No obstante, un error puede llevar a un resultado equívoco. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además sirven para ejercitar el cerebro.

No son muchas las personas que solucionan en forma rápida este desafío matemático. Incluso algunas de ellas poseen estudios terciarios y hasta universitarios, pero no logran resolver el ejercicio de manera correcta.

Desafío Matemático mujer pensando
Esta clase de ejercicio matemático combinado remarca la importancia de aplicar la jerarquía en la materia para llegar al resultado correcto en la resolución de cuentas. Tenés 10 segundos para resollverlo y poner a prueba tu cerebro.

La regla de oro a seguir para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) y esto plantea:

  • Primero: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
  • Segundo: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
  • Tercero: resolver las multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.
  • Cuarto: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Si no se sigue este orden, el resultado que se obtiene es erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿cuánto es (100 x 5 ÷ 10) + (3 x 3)?.

Como resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, luego las divisiones o multiplicaciones de izquierda a derecha y después las multiplicaciones de izquierda a derecha:

a) (100 x 5 ÷ 10) + (3 x 3)

b) (500 ÷ 10) + (3 x 3)

c) (50) + (9)

Después hay que resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:

d) Resultado final 59

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Llegar al resultado correcto en este tipo de desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro.jpg
Solucionar este tipo de desafío matemático habitualmente incrementa la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria, que mejoran notablemente.

