El motor principal del crecimiento de este país de América del Sur es el petróleo, que ha atraído inversiones de todas parte del mundo y generado un impacto directo en la economía local. La explotación de yacimientos offshore ha permitido al país aumentar significativamente sus ingresos por exportaciones, mientras impulsa otros sectores como la infraestructura, el comercio y los servicios financieros.

Gracias a esta expansión, este país de América del Sur está mejorando su infraestructura, fortaleciendo la conectividad y facilitando la llegada de capital extranjero. Proyectos de carreteras, puertos y energía han creado un entorno favorable para la inversión, generando empleo y elevando la calidad de vida de sus habitantes. Te contamos sobre esta economía que sorprende al mundo.

Guyana
Según datos del Banco Mundial, el crecimiento económico de Guyana supera ampliamente el de otras economías de América del Sur y compite con países desarrollados en términos de ritmo de expansión. Este fenómeno coloca al país en el radar del mundo y demuestra cómo la explotación responsable de recursos naturales, combinada con políticas económicas estratégicas, puede transformar radicalmente una nación.

La estabilidad económica resultante dada por la explotación del petróleo ha permitido también planificar programas sociales y de desarrollo sostenible que buscan equilibrar el crecimiento con el bienestar de la población. Es así que el ex ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes la calificó como: “la nueva Dubái de la región”

Guyana (1)
América del Sur: el país emergente

Independiente desde 1966, cuando dejó de estar dominada por los británicos, esta parte del territorio de América del Sur tiene unas características muy peculiares. Hasta la fecha se han descubierto reservas de aproximadamente 11.000 millones de barriles de petróleo, pero estimaciones más recientes sugieren que este volumen podría alcanzar los 17.000 millones.

Con su industria petrolera como motor y la inversión estratégica como soporte, este país de América del Sur se consolida como un referente económico en la región, mostrando que el crecimiento acelerado es posible incluso en países con poblaciones pequeñas. Su historia reciente demuestra que la riqueza natural, acompañada de planificación y transparencia, puede convertir a un país emergente en un protagonista de la economía del mundo.

Según Focus Ecomics otros países emergentes experimentarán un crecimiento en su PBI entre ellos:

  • Sudán del Sur: 14,6%
  • Libia: 10.3%
  • Palaos: 8.5%
  • Níger: 8.3%
  • Senegal: 7.9%
  • Ruanda: 6.8%

