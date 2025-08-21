Viento Zonda en Mendoza: ¿pueden suspenderse las clases en la provincia?

Desde las últimas horas del día miércoles, distintos puntos de la provincia de Mendoza ya comenzaron a verse afectados por la llegada del viento Zonda. Además de darse a conocer el horario estimativo en el que bajarán las fuertes ráfagas y los departamentos afectados, empezaron a conocerse detalles sobre una posible suspensión de clases.

Luego de algunos días frescos, durante este jueves se vivirá una jornada más calurosa, producto de la llegada de las ráfagas cálidas del viento Zonda, que tiene a la provincia de Mendoza en su totalidad bajo alerta amarilla. De acuerdo al doctor en meteorología, Maximiliano Viale, las ráfagas bajarán al llano a horas de la tarde, por lo que aún no hay definición oficial sobre una posible suspensión de clases, al menos en el turno tarde y vespertino.

Las ráfagas del viento Zonda de este jueves irán de leve a moderado

Viento Zonda en Mendoza: ¿se suspenden las clases?

Desde que se conoció que durante la jornada del jueves, el viento Zonda se haría presente en la provincia de Mendoza, comenzó a especularse con la posible suspensión de clases. Estudiantes, padres y directivos de colegios, estaban atentos a una definición oficial de la Dirección General de Escuela.

De acuerdo al doctor en meteorología, Maximiliano Viale, las ráfagas bajarán al llano a partir de las 18, por lo que el turno mañana, e inicialmente el turno tarde, no se verían afectados por el viento Zonda. Hasta el momento Dirección General de Escuela no ha emitido ningún comunicado al respecto, pero se espera que defina la continuidad o suspensión de clases del turno tarde y vespertino.

Hay que tener en consideración que se espera que las ráfagas de viento Zonda tengan una fuerza que va de leves a moderadas, de acuerdo a la información de Maximiliano Viale. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mostró que toda la provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla.

La DGE aún no toma una definición sobre una posible suspensión de clases

Viento Zonda en Mendoza: estas son las recomendaciones ante las ráfagas

  • Cerrá por completo el lugar en donde estés para evitar la entrada de aire seco y caliente del exterior.
  • Tratá de aumentar la humedad del ambiente de manera artificial, rociando el piso y/o las paredes.
  • Evitá realizar esfuerzos físicos.
  • Reducí al mínimo tu permanencia en el exterior y evita exponerte al sol.
  • Evitá la inhalación de polvo suspendido en el aire y protégete los ojos.
  • Por la intensidad del viento puede pasar que se corten cables eléctricos. No los toques ni los pises. Ponete en contacto con las autoridades para alertalos de este hecho.
  • Mantenete alejado de zonas arboladas ya que el viento puede generar rotura de sus ramas y estas, al caer, lastimarte.
  • Si ves personas lastimadas o afectadas por este fenómeno, ponete en contacto con las autoridades a cargo y alértalos.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
  • Evita el uso de materiales inflamables y elementos que puedan provocar chispas o fuegos, ya que durante la ocurrencia del viento, la sequedad del ambiente eleva considerablemente la posibilidad de incendios.
  • Asegura las chapas, tejas, macetas y otros objetos que puedan ser arrojados por el viento.

