Viento Zonda en Mendoza: ¿pueden suspenderse las clases en la provincia?

Luego de algunos días frescos, durante este jueves se vivirá una jornada más calurosa, producto de la llegada de las ráfagas cálidas del viento Zonda, que tiene a la provincia de Mendoza en su totalidad bajo alerta amarilla. De acuerdo al doctor en meteorología, Maximiliano Viale, las ráfagas bajarán al llano a horas de la tarde, por lo que aún no hay definición oficial sobre una posible suspensión de clases, al menos en el turno tarde y vespertino.

dge zonda clases suspendidas Las ráfagas del viento Zonda de este jueves irán de leve a moderado

Viento Zonda en Mendoza: ¿se suspenden las clases?

Desde que se conoció que durante la jornada del jueves, el viento Zonda se haría presente en la provincia de Mendoza, comenzó a especularse con la posible suspensión de clases. Estudiantes, padres y directivos de colegios, estaban atentos a una definición oficial de la Dirección General de Escuela.