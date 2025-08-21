Desde las últimas horas del día miércoles, distintos puntos de la provincia de Mendoza ya comenzaron a verse afectados por la llegada del viento Zonda. Además de darse a conocer el horario estimativo en el que bajarán las fuertes ráfagas y los departamentos afectados, empezaron a conocerse detalles sobre una posible suspensión de clases.
Viento Zonda en Mendoza: ¿pueden suspenderse las clases en la provincia?
Ya se conocen la hora y las zonas en la que el viento Zonda azotará en la provincia de Mendoza, y la pregunta ronda en si se suspenden las clases