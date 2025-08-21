Evita salir durante un alerta vigente de viento Zonda

Evita salir durante un alerta vigente de viento Zonda

Llega al viento Zonda a la provincia de Mendoza y muchos departamentos se verán afectados por su llegada. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por la llegada de fuertes ráfagas para este jueves 21 de agosto. A continuación te contaremos en detalles las zonas que se verán afectadas.

Viento Zonda en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por la llegada de vientos Zonda a la toda la provincia de Mendoza. El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

mapa_alertas mendoza zonda
Estos son los departamentos afectados este jueves

Estos son los departamentos afectados este jueves

La Dirección de contingencias climáticas compartió como irá avanzando de manera progresiva el viento Zonda en los distintos departamentos. A las 11 comienza por Malargüe, avanza por el oeste del Valle de Uco y a las 18 se extenderá por el Gran Mendoza.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Medidas de protección

El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda

mendoza, viento zonda.webp
Toma las medidas necesarias para cuidarte

Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
  • No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
  • Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas relacionados:

Te puede interesar