El comunicado de la Conmebol tras los incidentes en el partido Independiente-Universidad de Chile

Varios hinchas del conjunto visitante arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes del “Rojo”, y lastimaron a varias de las personas. A raíz de la violencia que volvió a generar un verdadero drama en el fútbol, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol emitió un comunicado.

En el mensaje informó que "en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la Conmebol Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”.