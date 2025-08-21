Inicio Sociedad Conmebol
Violencia en el fútbol

El comunicado de la Conmebol tras los incidentes en el partido Independiente-Universidad de Chile

A raíz de los enfrentamientos en la tribuna habrá una investigación. Se jugaba el segundo tiempo, cuando todo se salió de control

Por UNO
El partido entre Independiente y la Universidad de Chile se demoró por incidentes en las tribunas al comienzo del segundo tiempo, con el duelo igualado 1-1, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Libertadores de América.

Varios hinchas del conjunto visitante arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes del “Rojo”, y lastimaron a varias de las personas. A raíz de la violencia que volvió a generar un verdadero drama en el fútbol, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol emitió un comunicado.

En el mensaje informó que "en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la Conmebol Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”.

Se agrega que, "teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones.Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", concluyó el mensaje publicado en la web oficial del organismo.

