Diputados convirtió en ley los cambios en la distribución de los ATN por coparticipación

El plenario comenzó a debatir esta iniciativa que es impulsada por la mayoría de los gobernadores, tras concluir el debate del veto a la ley de las jubilaciones donde el gobierno logró ratificar esa medida del Poder Ejecutivo.

El dictamen de mayoría que respalda el texto votado por el Senado establece que los fondos de ATN serán distribuidos de acuerdo a los índices establecidos en la ley de coparticipación federal.