La Cámara de Diputados debatía esta noche el proyecto sancionado por el Senado para que se distribuyan de acuerdo a la Ley de Coparticipación la partida permanente de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La votación resultó a favor del proyecto con 143 avales y 90 votos negativos. Además. Hubo 12 abstenciones.
Diputados convirtió en ley los cambios en la distribución de los ATN por coparticipación
La Cámara de Diputados discute el proyecto votado por el Senado que es impulsado por la mayoría de los gobernadores