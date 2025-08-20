Inicio Política Cámara de Diputados
Diputados convirtió en ley los cambios en la distribución de los ATN por coparticipación

La Cámara de Diputados discute el proyecto votado por el Senado que es impulsado por la mayoría de los gobernadores

Por UNO
Martín Menem

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en la sesión especial de este miércoles.

La Cámara de Diputados debatía esta noche el proyecto sancionado por el Senado para que se distribuyan de acuerdo a la Ley de Coparticipación la partida permanente de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La votación resultó a favor del proyecto con 143 avales y 90 votos negativos. Además. Hubo 12 abstenciones.

El plenario comenzó a debatir esta iniciativa que es impulsada por la mayoría de los gobernadores, tras concluir el debate del veto a la ley de las jubilaciones donde el gobierno logró ratificar esa medida del Poder Ejecutivo.

El dictamen de mayoría que respalda el texto votado por el Senado establece que los fondos de ATN serán distribuidos de acuerdo a los índices establecidos en la ley de coparticipación federal.

De acuerdo a esa iniciativa se deberán enviar en forma “diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6º de la ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable prevista en dicha ley mientras subsista la vigencia de la presente”.

En tanto, el dictamen impulsado por el Gobierno propone que los ATN sigan usándose para emergencias en forma discrecional por el Gobierno y el remanente distribuido de acuerdo con la ley de coparticipación.

