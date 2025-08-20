La Libertad Avanza perdió 3 diputados que crearon un bloque junto a Lourdes Arrieta

Arrieta, Pagano y D'Alessandro dieron quórum y votaron en contra del veto de Javier Milei de la emergencia en discapacidad, mientras que González estuvo ausente en la sesión.

Los problemas de Arrieta con La Libertad Avanza comenzaron mucho antes.

El 27 de agosto de 2024 rompió con los violetas para formar el monobloque Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal (FE). "No puedo formar parte de un bloque que esté en contra de la agenda del presidente", declaró en esa oportunidad.

Sin embargo, los motivos fueron otros. En las semanas previas la ex libertaria había denunciado por violencia de género al diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, y además había expuesto públicamente cómo se gestó la visita de un grupo de diputados a condenados por crímenes de lesa humanidad como Alfredo Astiz.

También filtró el proyecto que supuestamente se estaba elaborando en las filas libertarias para otorgar prisión domiciliaria a esos condenados. Todos actos imperdonables para La Libertad Avanza, que no dudó en expulsarla.