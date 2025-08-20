Coherencia será el nuevo bloque de la diputada mendocina Lourdes Arrieta, según anunció la ex libertaria este miércoles durante la sesión que trató los vetos de Javier Milei tanto sobre la declaración de emergencia en discapacidad como sobre la ley de movilidad jubilatoria.
La Libertad Avanza perdió 3 diputados que crearon un bloque junto a Lourdes Arrieta
La diputada mendocina Lourdes Arrieta ahora será parte del bloque Coherencia junto al puntano D'Alessandro, el formoseño González y la bonaerense Pagano