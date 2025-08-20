Inicio Política Lourdes Arrieta
Jornada díficil para Milei

La Libertad Avanza perdió 3 diputados que crearon un bloque junto a Lourdes Arrieta

La diputada mendocina Lourdes Arrieta ahora será parte del bloque Coherencia junto al puntano D'Alessandro, el formoseño González y la bonaerense Pagano

Por UNO
La diputada mendocina Lourdes Arrieta conformará el bloque Coherencia en la Cámara de Diputados de la Nación.

Coherencia será el nuevo bloque de la diputada mendocina Lourdes Arrieta, según anunció la ex libertaria este miércoles durante la sesión que trató los vetos de Javier Milei tanto sobre la declaración de emergencia en discapacidad como sobre la ley de movilidad jubilatoria.

El bloque también estará conformado por Carlos D'Alessandro (San Luis), Gerardo González (Formosa) y Marcela Pagano (Buenos Aires).

Lourdes Arrieta.1jpg.JPG
La diputada por Mendoza del bloque Coherencia, Lourdes Arrieta.

"Este espacio comienza a funcionar a partir de este miércoles, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política", explicaron en un comunicado a la prensa.

Arrieta, Pagano y D'Alessandro dieron quórum y votaron en contra del veto de Javier Milei de la emergencia en discapacidad, mientras que González estuvo ausente en la sesión.

Los problemas de Arrieta con La Libertad Avanza comenzaron mucho antes.

El 27 de agosto de 2024 rompió con los violetas para formar el monobloque Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal (FE). "No puedo formar parte de un bloque que esté en contra de la agenda del presidente", declaró en esa oportunidad.

Sin embargo, los motivos fueron otros. En las semanas previas la ex libertaria había denunciado por violencia de género al diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, y además había expuesto públicamente cómo se gestó la visita de un grupo de diputados a condenados por crímenes de lesa humanidad como Alfredo Astiz.

También filtró el proyecto que supuestamente se estaba elaborando en las filas libertarias para otorgar prisión domiciliaria a esos condenados. Todos actos imperdonables para La Libertad Avanza, que no dudó en expulsarla.

