Atención

Pronosticaron calor, viento Zonda y nevadas seguido de un frente frío que cambiará el tiempo

Según el pronóstico del tiempo el jueves será un día crucial con viento Zonda, nevadas en la alta montaña y un frente frío que llegará durante la noche

Por UNO
El jueves será un día agradable

El jueves será un día agradable, pero con la amenaza latente de viento Zonda, nevadas en la alta montaña y un frente frío hacia la noche. Imagen ilustrativa.

El viento Zonda estará presente durante todo el jueves en varios sectores de la provincia, al mismo tiempo que las nevadas en la cordillera. Los meteorólogos aseguraron que se espera que la precipitación en alta montaña sea abundante. El broche de oro será un frente frío que cambiará por completo las condiciones del tiempo.

Los tres fenómenos ocurrirán en el mismo día: el jueves. El doctor en meteorología Maximiliano Viale explicó que será un día clave con una máxima que podría rondar los 25 grados. Esto será como consecuencia de viento del norte durante la mañana.

viento zonda.1.png
También hay altas probabilidades que el viento Zonda sople en diferentes puntos de la provincia, pero al mismo tiempo se darán las nevadas en la alta montaña.

Viale detalló que tienen todas las expectativas en que las nevadas serán fuertes y abundantes, algo muy esperado por los mendocinos debido a que influye directamente en el agua disponible para el verano.

las cuevas nieve (1)
"Llega una nevada fuerte y potente. Por suerte una muy buena nevada, ya que va a ser de consideración con un entorno bastante frio", señaló el especialista.

Qué zonas afectará el viento Zonda

El fenómeno que preocupa a los habitantes de Mendoza comenzará a soplar en Malargüe, avanzará hacia el Valle de Uco y podría llegar hasta la precordillera.

Viale explicó a Radio Nihuil que la situación de viento Zonda no se ve clara para el Gran Mendoza, sino que se mantiene en los alrededores, aunque no descartó que alguna ráfaga pueda sentirse.

viento zonda en mendoza (2).jpeg
"Se podía meter alguna ráfaga de viento Zonda después de las 18, pero no se ve bien definido. Puede bajar alguna ráfaga en zonas cercanas a la ciudad", aclaró Viale.

Luego del viento Zonda llegará el frente frío entre la noche del jueves y la madrugada del viernes con "fuerte viento del sur que provocará un drástico cambio de temperatura", ya que para el viernes y sábado las máximas no superarán los 13 o 14 grados.

Mientras sople el viento Zonda y haya nevadas estará cerrado el paso a Chile

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron en la tarde del martes que desde el miércoles el cruce internacional permanecería cerrado por la probabilidad de nevadas que complican la circulación segura de los vehículos.

La decisión fue tomada de manera preventiva, ya que este miércoles amaneció despejado, pero se espera que hacia la tarde y noche la nevada se haga presente.

