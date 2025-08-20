Pronosticaron calor, viento Zonda y nevadas seguido de un frente frío que cambiará el tiempo

Viale detalló que tienen todas las expectativas en que las nevadas serán fuertes y abundantes, algo muy esperado por los mendocinos debido a que influye directamente en el agua disponible para el verano.

las cuevas nieve (1) Se espera que la nevada sea fuerte en la alta montaña, mientras que el viento Zonda sople en la precordillera. Imagen ilustrativa.

"Llega una nevada fuerte y potente. Por suerte una muy buena nevada, ya que va a ser de consideración con un entorno bastante frio", señaló el especialista.

Qué zonas afectará el viento Zonda

El fenómeno que preocupa a los habitantes de Mendoza comenzará a soplar en Malargüe, avanzará hacia el Valle de Uco y podría llegar hasta la precordillera.

Viale explicó a Radio Nihuil que la situación de viento Zonda no se ve clara para el Gran Mendoza, sino que se mantiene en los alrededores, aunque no descartó que alguna ráfaga pueda sentirse.

viento zonda en mendoza (2).jpeg No descartaron que alguna ráfaga de viento Zonda pueda bajar al llano. Imagen ilustrativa. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

"Se podía meter alguna ráfaga de viento Zonda después de las 18, pero no se ve bien definido. Puede bajar alguna ráfaga en zonas cercanas a la ciudad", aclaró Viale.

Luego del viento Zonda llegará el frente frío entre la noche del jueves y la madrugada del viernes con "fuerte viento del sur que provocará un drástico cambio de temperatura", ya que para el viernes y sábado las máximas no superarán los 13 o 14 grados.

Mientras sople el viento Zonda y haya nevadas estará cerrado el paso a Chile

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron en la tarde del martes que desde el miércoles el cruce internacional permanecería cerrado por la probabilidad de nevadas que complican la circulación segura de los vehículos.

La decisión fue tomada de manera preventiva, ya que este miércoles amaneció despejado, pero se espera que hacia la tarde y noche la nevada se haga presente.